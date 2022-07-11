上海首個核酸產業園月中啟航

生物醫藥產業是上海三大戰略性先導產業之一，上海首個核酸產業園將於本月中旬正式開工，以聚焦發展核酸藥物。核酸產業園佔地3平方公里，先期將打造720畝核酸產業首發地、先行區。

綜合官媒《光明日報》及上海奉賢區官方微信公眾號指出，核酸產業園位於奉賢區的上海杭州灣經濟技術開發區。在核酸技術發展方面，開發區投資18億元人民幣；在產業園的基礎上，建設120畝核酸產業技術中心，建設11棟合計11萬平方米研發孵化樓宇，並提供5萬平方米地下空間，為核酸生物醫藥研發企業提供充裕的發展空間。

核酸是脫氧核糖核酸（DNA）和核糖核酸（RNA）的總稱，是由許多核苷酸單體聚合成的生物大分子化合物，為生命的最基本物質之一。新冠病毒核酸檢測就是檢測採樣拭子中是否含有病毒的核酸，從而確定是否感染新冠病毒。

在生物醫藥領域，信使RNA（mRNA）是一項顛覆性的藥物創新技術，將突破腫瘤、傳染病等治療方案局限。針對新冠等大流行傳染病，mRNA疫苗可誘發強烈的體液和細胞免疫，並能快速編碼多種抗原，可高效研發疫苗或中和抗體。

報導指出，作為開發區核酸產業生態圈的領軍企業，全球最大的寡核苷酸和基因單體生產企業兆維生物於2019年落戶開發區，並於2021年6月投產，目前佔全球核酸原料70%的市場份額，年產值15億元。在品質能力方面，目前用於核酸疫苗的mRNA可以達到70億劑。

在核酸藥物方面，除了兆維生物，開發區還集聚了大陸國內核酸檢測試劑「芯片」的主力供應商，也是國內核酸引物的領軍企業百力格生物。

報導又指，新冠疫情以來，開發區醫藥產業保持高位增長。已有規模以上生物醫藥企業20餘家，2021年實現年產值64.2億元人民幣（佔全區229.2億元的28%），較2020年年產值52億元，同比增長23%，實現高位增長。今年1-5月，生物醫藥產業呈現逆勢上揚態勢，完成規模以上工業總產值29億元，同比增長28%，增速全區第一。

此外，安徽泗縣、北京、上海、山東等地出現本土聚集性疫情之後，染疫人數自本月初後呈現反彈，近日平均每天新增染疫逾三百宗，再加上北京、西安、大連等地陸續通報發現傳染力更強的Omicron亞變種BA.5的本土病例，進一步考驗內地的清零政策。

多地再度祭出管控措施，其中西安五日出現大陸首宗Omicron亞變種病毒BA.5.2確診者後，次日就實施臨時性管控7天，公共場所、宗教場所暫停開放，餐飲業暫停內用，大學校園封控管理，但不管制人員行動。

海口自前日累計發現無症狀感染者7宗，當局當日宣布全市實施7天臨時性管控措施，公眾娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所等暫停營業一周。