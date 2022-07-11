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李克強赴福建訪台企：兩岸同胞一家人 愛拚才會贏

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
大陸國務院總理李克強7日下午到福建台資企業六和機械公司考察。（新華社）
大陸國務院總理李克強7日下午到福建台資企業六和機械公司考察。（新華社）

大陸經濟下行，大陸總理李克強近日到福建考察台資企業時表示，「兩岸同胞是一家人，我們歡迎你們來大陸投資興業，依法保護合法權益。前不久出台的穩經濟一攬子政策，對包括台資企業在內的各類企業同等對待。希望你們與大陸企業合作共贏」。 　　

新華社報導，李克強7日至8日在福建省委書記尹力、省長趙龍陪同下，到福州、泉州考察。李克強強調，堅持發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵，更大力度推進改革開放，穩市場主體穩就業保民生，著力鞏固經濟恢復基礎，保持經濟運行在合理區間。

期間他還到台資企業六和機械公司，鼓勵他們靠創新、靠質量贏得更大市場。公司所在園區聚集了幾十家台資企業，李克強與一些台資企業負責人交談。 　　

李克強聽取了福建省穩就業匯報。在博思創業園，負責人說這裡孵化了一批科技型企業、帶動大量就業，李克強表示讚許。他叮囑當地負責人，地方政府要拿出資金，幫助降低孵化企業的場地租金等費用。李克強與創客們和今年大學畢業剛入職員工交談，勉勵他們說，推進大眾創業萬眾創新，就是要激發更多人特別是年輕人創業創新熱情，靠奮鬥實現人生價值、創造財富。「愛拼才會贏，祝大家成功」。 　　

李克強聽取了福建省外貿進出口、吸引外資情況匯報。他到晉江國際陸港，詳細詢問貨物通關時間等。李克強說，中國堅定擴大對外開放，東南沿海地區是改革開放前沿、中國經濟的龍頭，要把龍頭昂起來。港口是開放的重要窗口、進出口的重要支撐，中國工業增加值的70%離不開進口。要持續推進「放管服」改革，進一步優化營商環境，把這個窗口敞開擦亮。

物流是市場經濟的經脈。要嚴格落實物流保通保暢工作要求，持續推進通關便利化，提升港口集疏運水平，避免貨物積壓滯港，以降低企業成本、穩定市場預期、增強國際競爭力。要確保交通主幹道暢通，消除微循環堵點，保障經濟順暢運行和民生物資供應。 　　

在安踏集團考察時，李克強鼓勵企業勇於競爭高端市場，注重拓展消費潛力巨大的大眾市場。他說，你們的公司叫「安踏」，辦企業、做事情就是要實事求是、腳踏實地，這樣才能行穩致遠。他說，不少民營企業已發展成大企業，與大量中小微企業、個體工商戶密切協作。大企業頂天立地、小企業鋪天蓋地，形成互促共進的發展格局，這樣中國經濟更有韌性和活力。要一視同仁支持國企、民企、外企紓困和發展。

李克強充分肯定福建經濟社會發展成就，希望在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，銳意進取，推動發展不斷邁上新台階。 

李克強 福建

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