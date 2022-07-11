粵港澳對接一帶一路 關注發揮僑力

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

由中國致公黨中央委員會指導，致公黨中央海外聯絡委員會、致公黨廣東省委員會主辦的第四屆粵港澳對接一帶一路建設論壇9日在東莞舉行。

中新社報導，大陸全國政協常委、港澳台僑委員會副主任、致公黨中央副主席閆小培出席論壇並致詞。

論壇圍繞「匯集僑力建設國際科創中心，助力國內國際雙循環」主題，針對粵港澳大灣區科創中心建設中的區域協同、城市發展、體制機制創新，以及灣區創新型城市發展方向和區域競爭力、後疫情時代的科技戰略等重大問題進行交流和研討。

閆小培在致詞中指出，推進粵港澳大灣區建設深度融入一帶一路建設，既是歷史機遇，又是現實需要。希望本次論壇面向發展新格局，發揮東莞的地方優勢，探討推動粵港澳大灣區、一帶一路建設深入發展的良策。

開幕式後，北京大學匯豐商學院創院院長海聞、中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕，廣東省政府參事王珺，廣東省商務廳二級巡視員容佩嬋等四位專家分別發表主旨演講。

他們圍繞中國大陸宏觀經濟現狀、如何振興中國大陸經濟和經濟長期潛力，如何深化廣東與一帶一路沿線國家和地區的貿易投資發展，外貿發展新情況新趨勢，以及當前世界經濟形勢及其走勢等主題進行深入剖析，為與會人員闡釋了目前中國大陸經濟發展存在的機遇、深化廣東與一帶一路沿線國家和地區貿易投資的思路性建議等內容。

廣東 一帶一路

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