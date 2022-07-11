補教業轉職業教育 台青續逐夢

「廣西是中國大陸唯一與東協既有陸地接壤又有海上通道的省區，發展跨境電商，區位優勢得天獨厚。我們決定轉型，進入跨境電商領域，希望能在這一新興業態中重新造夢。」台青湛建暉說。

中新社報導，7月7日至10日，「陸配創業就業促進融合發展」暨陸配助力鄉村振興「短片直播」創業專題活動啟動儀式在廣西南寧市舉行，來自廣西各地約50位陸配參加活動。陸配學員將接受短片運營的理論指導，並參加短片的策劃、拍攝、剪輯和主播培訓等學習及實訓課程。此次培訓活動場所即由湛建暉所在公司提供，其公司也將提供相關師資。

2013年9月，來自台灣的湛建暉攜家人一同來到廣西南寧市創業。他選擇了當時熱門的英語補教行業，任職台資企業南寧北極熊諮詢有限公司（常春藤英語）運營總監，開啟其在大陸的創業之路。

隨著2021年「雙減」政策發布，湛建暉所在的英語補教機構面臨轉型，這是他創業以來受到的最大影響。但這也給職業教育迎來發展機遇。在雙減政策落地後的幾個月時間裡，職業教育相關政策接連發布。

為適應政策的變化，湛建暉及其合夥人決定轉換賽道。在開展職業教育業務的同時，湛建暉還決定在電商行業一展身手。湛建暉介紹，目前，其所在的托寶國際控股集團通過與阿里巴巴及抖音等平台合作，培育短片及直播人才。企業以直播帶貨的形式，推介茉莉花、北海海鮮等具有廣西特色的農副產品。

「在電商領域，我認為廣西這片區域擁有非常大的商機。」湛建暉說，今年1月1日正式生效實施的《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）給跨境電商帶來了新的機遇，他的團隊將立足廣西，面向東協。