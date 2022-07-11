安徽20條舉措 新興產業引外資

大陸安徽省商務廳9日發布，安徽省政府辦公廳日前印發《安徽省穩外貿穩外資促消費行動方案》（行動方案），提出支持外企總部和研發中心建設。

中新社報導，《行動方案》圍繞穩外貿、穩外資、促消費提出三大任務，共20條具體舉措。其中，在促進外資提質增效方面，包括著力新興產業招引、支持外企總部和研發中心建設、強化重點項目包保服務等3條措施。

根據《行動方案》，該省將著力新興產業招引。對2022年度外商直接投資超過1000萬美元的省十大新興產業外資企業、外商直接投資增資到位超過1000萬美元的在皖外資企業、在皖新設投資總額超過1億美元的外資企業，按企業實際到位外資金額2%的比例給予獎勵，最高150萬元（人民幣，下同）。

此外，支持外企總部和研發中心建設。對2022年度在安徽新設的外商投資跨國公司中國區及以上總部項目最高獎勵200萬元。對世界500強、全球行業龍頭等企業在皖新設具有獨立法人資格的外資研發中心，按2022年實際到位外資金額5%給予獎勵，最高150萬元。

同時，強化重點項目包保服務。對中國大陸商務部確定的重點外資項目和重點外資企業，開展省、部聯動包保服務。發揮161個外商投資企業投訴機構作用，有效保障和維護外國投資者和外商投資企業合法權益。

根據《安徽省商務發展十四五規劃》，安徽將促進外資總部經濟發展。加強與世界500強及行業領軍企業全球總部、駐華（亞太）總部對接，深化戰略合作，加大安徽外資總部企業培育力度，鼓勵重點外資企業加快轉型升級。優化外資總部項目支持政策，打造高水平總部經濟平台，重點招引跨國公司功能性機構，鼓勵500強企業、行業領軍企業在該省設立地區總部。