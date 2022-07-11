吉林琿春借港出海 打出多國新通路

「雁鳴聞三國，虎嘯撼三疆，花開香三鄰，笑語傳三邦。」這幾句詩描寫的是中國大陸邊境城市琿春，三國、三疆、三鄰、三邦都是指中國大陸、俄羅斯、北韓。近年來，這裡充滿南腔北調和異域風情，許多人創富的夢想成為現實。

中新社報導，8年前，在當地做邊貿生意的王金東發現一條致富商機。原來，俄羅斯遠東海域盛產帝王蟹，但大陸消費者吃到的帝王蟹均經第三國中轉。王金東認為，琿春完全具備條件成為新的中轉地。

現在看來，王金東的確有超前眼光。琿春已發展成為俄羅斯帝王蟹進入大陸的主要通道，與以往相比，這條通道運輸時間更短、成本更低，食材自然更鮮。

2021年，僅王金東的公司就從俄羅斯進口帝王蟹等海產品達到4260噸，實現貿易額12.6億元（人民幣，下同）。

王金東認為，吉林省實施的「借港出海」戰略，是他取得成功的重要因素。

琿春近海卻不臨海，周邊200公里內分布著多個優良港口，是中國大陸到俄羅斯、北韓、南韓東海岸、日本西海岸以及通過北冰洋航線到達北美、北歐的最近點。

多年來，吉林省通過與國外港口的深度合作，打通了出海的新通道，帝王蟹就是通過俄羅斯扎魯比諾港運到琿春的。吉林省還開通了經扎魯比諾港至大陸寧波、上海、青島等地的內貿外運航線，成為連接大陸東北地區與京津冀、長三角、珠三角的重要溝通協作通道。

目前，琿春擁有4個國家級口岸，當地利用大陸國內、國外兩個市場、兩種資源，探索國際合作新模式，建設了邊境經濟合作區、綜合保稅區、互市貿易區、跨境電商綜合試驗區，引來各國投資者。

2020年，琿春海洋經濟發展示範區揭牌，吉林省發展海洋經濟也有了新平台。在新冠肺炎疫情肆虐全球的背景下，琿春市2021年外貿進出口總額達到90億元，同比增長9%，近五年年均增長8%。