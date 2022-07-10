快訊

屏東楓港路段「從白天堵到黑夜」！狂塞逾5小時車潮打開 民眾崩潰：活受罪

金控股大跌...股東數反飆新高！逾31萬存股恐變「存骨」

ZARA集團3品牌 全線退出中國大陸市場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸智庫：陸下半年就業壓力大 消費需求難大規模反彈

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國社科院研究報告顯示，後續季節性失業還會上升，失業率可能達到新高，就業結構持續失衡必定拖累居民收入，進而降低消費傾向。（微博照片）
中國社科院研究報告顯示，後續季節性失業還會上升，失業率可能達到新高，就業結構持續失衡必定拖累居民收入，進而降低消費傾向。（微博照片）

大陸中國社科院發表報告指出，今年下半年就業壓力仍比較大，居民收入可能面臨進一步下降、儲蓄傾向增加，大陸國內消費性需求大規模增長的可能性不高。報告稱，大陸失業率可能仍處於高位，面對疫情的不確定性以及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者的預防性儲蓄動機。

中國社科院經濟研究所最新刊發的《5月份外貿形勢分析與展望》、《5月消費狀況分析與展望》指出，從當月數據來看，進口按月增長趨勢處於低位，明顯低於出口的恢復速度，反映生產驅動和消費驅動的進口需求均面臨較大障礙。

一方面，受疫情影響，加工貿易受到較大影響，企業中間品進口仍處於低位，另一方面，疫情對就業的負面影響可能維持一段時間，失業率可能仍處於高位，面對疫情的不確定性以及對未來收入下降的擔憂，可能強化消費者的預防性儲蓄動機。

文件稱，本次疫情對消費的影響程度、疫後消費恢復進度均已接近前年2月疫情初期，恢復進度甚至稍弱於當時，報復性線下消費現象鮮有出現。

「這一現象出現的原因仍可能歸結於居民消費能力未完全恢復，經濟復甦的內生動力不足。」報告指出，5月大陸全國城鎮調查失業率為5.9%，31個大城市城鎮調查失業率達6.9%，仍遠超前年疫情初期水平。從新增就業人數指標看，5月大陸國內實際新增就業僅123萬，基本與3、4月份持平，亦低於2021年同期水平。

報告提到，就業數據表現出兩大特點，一是疫後大城市失業率屢屢高於全大陸整體失業率，側面反映湧入大城市的初創企業、個體工商戶等受挫嚴重，就業帶動力量下降；二是疫情主要集中於上海、北京等地，上海作為經濟重鎮在疫情中受到影響，就業吸納能力下降。

前瞻來看，今年大陸畢業生人數達歷史高峰，企業招聘需求反因疫情衝擊縮小，供需差距持續擴大。後續季節性失業還會上升，失業率可能達到新高，就業結構持續失衡必定拖累居民收入，進而降低消費傾向。

疫情 失業

延伸閱讀

上海封城過後 BA.5入侵首見本土病例

習近平肯定安倍晉三 安倍對中日關係作出哪些貢獻？

大馬羽賽／差點遭台將斷連勝 陸世界第一組合：打得很難受

大陸民航上半年巨虧4800億 12家航司資不抵債

相關新聞

海南航空一航班機艙斷電如蒸桑拿 太熱致乘客暈倒

海南航空飛機日前起飛時發生故障，機上乘客表示，飛機出現故障後斷電一小時，導致機艙內氣溫很高，在內如同蒸桑拿，還有乘客因此...

大陸民航上半年巨虧4800億 12家航司資不抵債

受疫情衝擊影響，大陸疫情發生以來民航運輸累計已虧損近3千億人民幣（約1兆3千億台幣），光是今年上半年就大虧1089億人民...

ZARA集團3品牌 全線退出中國大陸市場

Bershka店舖首頁近日刊登了即將停止營業的通知。「親愛的顧客，從2022年7月31日起，Bershka天貓官方旗艦店...

陸智庫：陸下半年就業壓力大 消費需求難大規模反彈

大陸中國社科院發表報告指出，今年下半年就業壓力仍比較大，居民收入可能面臨進一步下降、儲蓄傾向增加，大陸國內消費性需求大規...

大陸車商庫存係數 降至警戒線以下

隨著疫情趨緩和中央政策加碼，大陸車市正出現復甦跡象。據中國汽車流通協會9日發布「汽車經銷商庫存」調查結果顯示，6月大陸經...

大陸養貓人群近六成 寵物消費市場規模1兆1千億

一項調查統計，大陸獨居人口增加，寵物陪伴作用凸顯，一人戶家庭超1.25億戶，他們也是養寵物的主力，調查還發現養貓人群占比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。