大陸車商庫存係數 降至警戒線以下

隨著疫情趨緩和中央政策加碼，大陸車市正出現復甦跡象。據中國汽車流通協會9日發布「汽車經銷商庫存」調查結果顯示，6月大陸經銷商綜合庫存係數為1.36，月減20.9%，年減8.1%，庫存水準位於警戒線以下，進入合理範圍內。

其中，豪華車和進口品牌汽車庫存係數為1.15，月減17.9%；中外合資汽車品牌庫存係數1.40，月減22.7%；大陸自主品牌汽車庫存係數較高，為1.42，但也較上月減少20.7%。

中國汽車流通協會指出，購置稅减半政策惠及大部分合資及少部分豪華品牌汽車，使銷量整體好轉，庫存水準大幅下降。

展望未來，中國汽車流通協會表示，7月是傳統淡季，不過部分地區加碼促銷活動、新車集中上市，加上政策刺激等，預計7月市場表現將與6月持平或小幅上升。

在此之前，中國乘聯會發布數據也顯示，今年6月，大陸全國乘用車市場零售達194.3萬輛，年增22.6%，月增43.5%，月增速為近6年同期的新高。