大陸前財長樓繼偉：必要時可增加預算赤字支持個體經濟

大陸前財政部長樓繼偉9日表示，目前國家公布了一系列穩增長政策措施，但小微企業、個體工商戶的受益效果還不顯著。接下來可以考慮進一步採取國有企業和事業單位房屋租金減免等措施，必要時可以增加中央和地方預算赤字，中央增加預算赤字主要用於加大轉移支付力度。

新浪財經報導，樓繼偉在「2022財新夏季峰會：應對不確定性」上進一步提到，目前中央財政還有一定的列支餘地，必要時可以增加中央和地方預算赤字，中央增加預算赤字主要用於加大轉移支付力度。重點是幫扶小微和個體工商戶，幫他們渡過難關。

他指出，預算法規定，地方預算赤字對應一般債，只能用於公益性投資項目、老舊管網改造、水庫加固工程和海綿城市建設，雖然項目本身無收益，但是當代人和後代人間接受益是這類項目的典型代表。

樓繼偉還提到，當前國際產業鏈的重構會逐步進行，各國企業產業鏈的國際化布局首先考慮效率和效益，至於一些企業轉移到東南亞或者是中美洲，主要是考慮比較利益和接近市場，例如某些勞動密集型的產業，「這是必然的，不必過慮」，「大陸產業鏈韌性強，一些行業還有集群化的特點，這些行業將主要生產能力放在我國的同時，在境外設廠主要是作為備份，防止突發性事件」。

談及境內面臨的三重壓力，樓繼偉表示各部門加強了應對力度和精確性，包括全面疏通供應鍊和交通、疫情防控九不准、發布第九版疫情防控方案，在財政貨幣政策上也提高了力度，國務院發布33項穩經濟綜合措施等，5月開始經濟逐步回暖，6月先行指標表明回暖的勢頭進一步加大，PMI綜合指數已經恢復到榮枯線上方，表現為企業的預期得到了恢復。

但他也指出，如果進一步細分，可以發現預期的恢復是不平衡，從企業層面看，產業鏈的上游和價值鏈的高階預期得到充分的恢復，產業鏈的上游得益於大宗商品價格抬高而且多為大型國企，價值鏈的高階為金融機構和高技術企業，其中還有不少是外資，線上辦公的機會比較多。

而產業鏈的中下游和價值鏈的中低階多為中小微企業，以民營經濟為主，由於最終需求不足，結構性通貨膨脹壓力主要消化在製造業的這一端，其中接觸性服務最為困難，「在這些階段這些企業貢獻了80%的就業機會，保住了它們就保住了就業，保住了民生。」