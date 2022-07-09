iPhone 14發布前奏 富士康漸入旺季、代理商壓資金訂貨

距離蘋果的秋季發布會還有兩個月，富士康鄭州工廠已經開始進入新一代蘋果手機的生產周期，一些像是後殼在內的機構件正在進入緩慢的產能爬坡階段，預計在8月迎來整機批量組裝。

而分銷商、代理商作為蘋果龐大體系的末端，進入7月也開始蠢蠢欲動，找總代搶貨、壓資金，期待蘋果的發布能給手機門店帶來生機。

經濟觀察報報導，一位富士康人士介紹，從備貨、人員、生產計劃各方面未看到與往年有較大的區別，也未聽說有產量下降的跡象。「如果銷售不好，可能要到12月才能看出來。」

儘管距離9月iPhone 14發布還有兩個月的時間，「果鏈」這個複雜而精妙的傳輸系統已經運轉起來。

專注手機鏡頭技術的舜宇光學科技董秘表示，與「北美大客戶」溝通進展順利，開始初步參與到新手機訂單中。

今年4月，天風國際證券分析師郭明錤爆料，大陸主要安卓手機品牌今年已削減約1.7億支訂單，佔原2022年出貨計劃的20%，如果消費者消費信心繼續走低，未來幾個月訂單可能會再次減少。

根據中國信通院公布的最新數據，5月大陸境內市場手機出貨量2,080.5萬支，年減9.4%。

富士康鄭州工廠主要承接蘋果手機的組裝和部分組件生產。一位來自鄭州富士康的人士提到，工廠開始生產包括後殼在內的機構件了。後殼模版總計四個，兩大兩小，目前日產量只有1,000個左右，產能頂峰時能達到20萬個。

按照往年情況，蘋果鏈產能將逐漸爬坡，並在7月底進入生產高峰，8月開始批量組裝整機，並持續到年末。

工廠也進入了擴招季，該人士所在的事業處最多的時候能有6、7萬左右員工，今年招工節奏很快，也因為先前疫情影響了招工，富士康招聘主要是透過中介招聘派遣工，現在的派費很高，介紹一個普工給人民幣8,000元，要求是工人能幹滿三個月。

供應鏈都在盯緊今年的新iPhone。如果今年蘋果技術有明顯升級，也會對安卓機形成引領，惠及整個手機的供應鏈。

蘋果手機代理商張沖回想去年iPhone 13進貨時曾猶豫一陣子，每年蘋果發布會前後他都會找總代搶貨，因為店小，總代通常只分給很少的量。代理商直接現貨付款，不是押金制。「當時拿貨很猶豫，一些老機型還壓在庫存，如果這一批貨再賣不出去，就很容易資金鏈斷裂。」

後來他慶幸自己拿了這批貨，iPhone 13發布後兩個月，河北店月賣出約500支，是一年多都沒見過的數字。雖然火熱景象與2019年的排隊、搶購無法相比，但對門店而言，是為數不多能收支平衡還有小賺的月份。