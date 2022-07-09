大陸6月CPI年比上漲2.5% 創近兩年新高

中國大陸6月消費者物價指數（CPI）年比上漲2.5%，來到2020年7月以來新高。當月漲幅較大的項目包括：汽油和柴油價格分別上漲33.4%和36.3%，飛機票價格上漲28.1%，鮮果價格上漲19.0%，交通通信上漲8.5%。今年上半年，大陸CPI則比去年同期上漲1.7%。

大陸國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示， 6月CPI上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，主要是去年基期走低所致。其中，食品價格上漲2.9%，漲幅比上月擴大0.6個百分點，影響CPI上漲約0.51個百分點。

食品中，糧食、食用植物油、雞蛋和鮮菜價格漲幅在3.2%—6.6%之間，鮮果價格上漲19.0%，豬肉價格下降6.0%。

非食品價格上漲2.5%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI上漲約2.01個百分點。非食品中，汽油和柴油價格分別上漲33.4%和36.3%，飛機票價格上漲28.1%，漲幅均有擴大；教育服務和醫療服務價格分別上漲2.5%和0.9%，漲幅均與上月相同。

董莉娟稱，目前大陸疫情防控總體形勢向穩趨好，重要民生商品供應充足，居民消費價格運行總體平穩。

大陸6月生產者物價指數（PPI）年比上漲6.1%，則持續回落，來到2021年4月以來新低。董莉娟表示，主要是去年基期走高的影響，今年以來PPI已連續六個月回落。

其中，生產資料價格上漲7.5%，漲幅回落0.6個百分點；生活資料價格上漲1.7%，漲幅擴大0.5個百分點。調查的40個工業行業大類中，價格上漲的有37個，與上月相同。主要行業中，價格漲幅擴大的有：石油和天然氣開採業上漲54.4%，擴大6.6個百分點；農副食品加工業上漲5.6%，擴大1.9個百分點；石油煤炭及其他燃料加工業上漲34.7%，擴大0.7個百分點。

價格漲幅回落的有：煤炭開採和洗選業上漲31.4%，回落5.8個百分點；有色金屬冶煉和壓延加工業上漲8.2%，回落2.2個百分點；燃氣生產和供應業上漲21.8%，回落0.2個百分點。黑色金屬冶煉和壓延加工業價格下降3.7%，降幅比上月擴大2.4個百分點。