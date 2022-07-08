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TCL西部智能製造基地和歐亞供應鏈中心 落戶成都

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
成都中歐班列TCL專列於2016年3月首發。界面新聞
成都中歐班列TCL專列於2016年3月首發。界面新聞

四川省成都市青白江區7日與TCL集團就「西部智能製造基地和歐亞供應鏈中心項目」落戶進行簽約。這是TCL繼出口加工製造項目落戶成都國際鐵路港綜保區後，與成都青白江的進一步深入合作。

界面新聞報導，本次簽約的TCL集團西部智能製造基地和歐亞供應鏈中心項目，包含智能終端產品歐亞出口智造基地、精密電路主控板出口製造中心、泛歐汎亞智能集配中心、智能終端產品出口加工產業園、歐亞出口產品研發中心幾大板塊。

成都中歐班列TCL專列於2016年3月首發，貨運周期是海運時間的三分之一，價格是航空的五分之一。如此快捷有效的通道，連接了大陸與歐洲，有利於TCL應對近年來供應市場變化。

之後TCL成都工廠出口量和出口額實現了平均每年30%的增速。2021年，入駐成都國際鐵路港綜合保稅區的TCL出口加工製造項目正式投產，全年TCL透過中歐班列（成渝）向波蘭發運電子元件超4,000櫃，同比2016年增長超2倍。

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