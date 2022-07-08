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大陸車市6月復甦 零售逾194萬輛較前月大增43.5%
在經歷上半年的疫情反覆後，隨著大陸中央政策加碼，據中國乘聯會8日公布的數據顯示，6月，大陸乘用車市場零售達194.3萬輛，年增22.6%，月增43.5%，月增率為近6年來的同期新高。
數據還顯示，今年1到6月，大陸乘用車累計零售達926.1萬輛，年減7.2%和71.5萬輛，其中，受3到5月零售表現較去年減少103.1萬輛影響較大。
乘聯會指出，6月單月乘用車零售年增率22.6%，較上月衰退17%改善約40個百分點，顯示「穩產保供」措施逐步顯現效果，且4、5月因疫情遲滯的產能和需求，在6月開始釋放。
新能源汽車方面，6月，大陸新能源車零售銷量達53.2萬輛，年增130.8%，月增47.6%，今年1到6月累計銷售224.8萬輛，年增122.5%。
市場展望方面，乘聯會認為，目前大陸國內疫情高點已過，隨復工復產迅速到位，7月乘用車生產能力很強，預計產銷將較去年同期實現20%左右增長，實現淡季不淡的良好局面。
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