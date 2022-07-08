聽新聞
test
0:00 / 0:00

北京撒4.5億消費券 紓困餐飲業

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
受疫情影響，大陸消費放緩。（新華社）
受疫情影響，大陸消費放緩。（新華社）

為推動疫後復甦，繼日前鬆綁隔離、進返京要求後，據《北京日報》報導，北京市政府近日印發了「關於助企紓困促進消費加快恢復的具體措施」，於7日對外宣布，包括將透過發放規模人民幣1億元（約新台幣4.5億元）的餐飲消費券，激發商業活力等。

據報導，措施主要分兩方面，一是打造消費新地標，包括推動北京市都市副中心劇院、豐台麗澤天地、隆福文化街區等新一批高品質項目於今年內投入使用，和優化奧體、工體、五棵松、首鋼、副中心、冬奧賽區六大場館周邊商業設施配套，提升前門、CBD、亦莊等商圈的改造升級。

第二方面，是支持發展線上線下融合消費。措施指出，要大力支持市場跨界經營，拓展消費新場景，對網路消費貢獻突出的業者，予以最高不超過人民幣2,000萬元的獎勵。

同時，繼化透過線上、線下等多種方式，發放規模人民幣1億元的餐飲消費券，引導平台發放便利商店、美容美髮等消費券，激發社區商業活力等，還要積極發展直播電商消費，譬如鼓勵汽車、電子消費品企業展開「工廠直播」，或進行跨境電商直播促銷活動。

北京市商務局指出，對於餐飲消費券，相關工作正在籌備中，計畫由政府和平台企業出資，餐飲企業不出資，以最大限度的助力餐飲企業恢復發展。北京市也將培育孵化特色消費品牌，預計30個左右。

不過，為了防控疫情，北京市衛健委副主任、發言人李昂6日指出，將自7月11日起實施系列疫情防控措施，一是出入老年大學、老年活動站（室）和老年人健身娛樂活動場所的老年人要盡快實現應接盡接。二是進入下培訓機構、圖書館、博物館、電影院、美術館、文化館、體育場館、健身場所、演出娛樂場所、網咖等聚集場所人員須接種疫苗，但不適宜接種人員除外，同時，其他限流、預約場所需優先安排已接種疫苗人員。

北京 消費券 直播

延伸閱讀

北京清大學者：大國關係已惡化好多年 俄烏戰爭不是起點

基隆9日開設Novavax疫苗大型接種站 符合資格者免預約

基隆Novavax疫苗9日開打 將設大型接種站

美副助卿出席立陶宛論壇 挺立台關係譴責北京脅迫

相關新聞

李克強：基礎不穩 穩經濟還須努力

大陸長三角與珠三角近期再度出現本土疫情，據央視新聞報導，大陸國務院總理李克強昨天特別在福建主持召開東南沿海省分政府主要官...

陸零售業大盤趨穩 消費復甦增強

大陸中國商業聯合會6日發布的中國大陸零售業景氣指數（CRPI）顯示，7月，大陸零售業景氣指數（CRPI）為50.2%，環...

北京撒4.5億消費券 紓困餐飲業

為推動疫後復甦，繼日前鬆綁隔離、進返京要求後，據《北京日報》報導，北京市政府近日印發了「關於助企紓困促進消費加快恢復的具...

房市鬆綁創紀錄 回暖不會太快

據大陸中原地產研究院統計，2022年上半年，大陸有200個城市，推出房市鬆綁政策超過460次，較去年同期大增61%，刷新...

促進汽車消費 陸破除地方保護

面對經濟成長放緩，中國大陸持續推動促進汽車消費的政策，據大陸商務部副部長盛秋平7日表示，近期，官方發布了《關於搞活汽車流...

政策加持 台鏈業績看增

中國大陸商務部等17部門發布通知，指示要擴大汽車消費，積極推動「新能源車下鄉」活動，包括敏實、精確、麗清、胡連等供應鏈可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。