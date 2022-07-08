東數西算銀川基地啟用

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「東數西算」銀川信息（資訊）技術應用創新基地啟動大會，6日在寧夏銀川市舉行，來自各地相關行業的500多名專家、學者代表通過線上線下的方式，共同見證「東數西算」銀川信息技術應用創新基地、銀川數字（數位）經濟產業園揭牌，並探討信息技術應用創新產業發展。

中新社報導，今年2月，大陸國家發改委等部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設大陸國家算力樞紐節點，並規劃了10個大陸國家數據中心集群，東數西算工程正式啟動。隨後，信息技術應用創新產業也迎來黃金發展期，成為大陸「全國一體化大數據中心體系」總體布局中的重要環節之一。

據悉，新揭牌的東數西算銀川信息技術應用創新基地，占地面積76畝，將構建硬體+軟體+平台+服務的產業體系和服務體系，形成信息技術應用創新產業的人才、技術、產品、市場的閉環生態環境，打造算力生態培育與創新發展中心和東數西算應用與示範中心。

銀川數位經濟產業園總面積1.02平方公里，重點打造以互聯網為依託的工業互聯網、物聯網、大數據應用、現代智慧物流、信息技術應用創新、信息技術及軟體集成等數位經濟產業。

銀川位於大陸西部算力金三角中心位置，是大陸日照時數最長的城市之一，綠色能源充沛，氣候條件適宜，電子信息規上企業占全區77%，軟體和信息技術主要企業占寧夏的85%。2021年年底，銀川三新產業產值增長47%，數位經濟規模達669.3億元人民幣，占GDP比重29.6%。

內蒙古 人民幣

延伸閱讀

大陸6月外匯存底30712.7億美元 減少565.1億美元

中國大陸首次批准 港澳律師在大灣區執業

三星大陸人力八年來劇減70% 生產基地轉進越南和印度

上半年200城調控460次創紀錄 難救陸房市

相關新聞

李克強：基礎不穩 穩經濟還須努力

大陸長三角與珠三角近期再度出現本土疫情，據央視新聞報導，大陸國務院總理李克強昨天特別在福建主持召開東南沿海省分政府主要官...

陸零售業大盤趨穩 消費復甦增強

大陸中國商業聯合會6日發布的中國大陸零售業景氣指數（CRPI）顯示，7月，大陸零售業景氣指數（CRPI）為50.2%，環...

北京撒4.5億消費券 紓困餐飲業

為推動疫後復甦，繼日前鬆綁隔離、進返京要求後，據《北京日報》報導，北京市政府近日印發了「關於助企紓困促進消費加快恢復的具...

房市鬆綁創紀錄 回暖不會太快

據大陸中原地產研究院統計，2022年上半年，大陸有200個城市，推出房市鬆綁政策超過460次，較去年同期大增61%，刷新...

促進汽車消費 陸破除地方保護

面對經濟成長放緩，中國大陸持續推動促進汽車消費的政策，據大陸商務部副部長盛秋平7日表示，近期，官方發布了《關於搞活汽車流...

政策加持 台鏈業績看增

中國大陸商務部等17部門發布通知，指示要擴大汽車消費，積極推動「新能源車下鄉」活動，包括敏實、精確、麗清、胡連等供應鏈可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。