東數西算銀川基地啟用

「東數西算」銀川信息（資訊）技術應用創新基地啟動大會，6日在寧夏銀川市舉行，來自各地相關行業的500多名專家、學者代表通過線上線下的方式，共同見證「東數西算」銀川信息技術應用創新基地、銀川數字（數位）經濟產業園揭牌，並探討信息技術應用創新產業發展。

中新社報導，今年2月，大陸國家發改委等部門聯合印發通知，同意在京津冀、長三角、粵港澳大灣區、成渝、內蒙古、貴州、甘肅、寧夏等8地啟動建設大陸國家算力樞紐節點，並規劃了10個大陸國家數據中心集群，東數西算工程正式啟動。隨後，信息技術應用創新產業也迎來黃金發展期，成為大陸「全國一體化大數據中心體系」總體布局中的重要環節之一。

據悉，新揭牌的東數西算銀川信息技術應用創新基地，占地面積76畝，將構建硬體+軟體+平台+服務的產業體系和服務體系，形成信息技術應用創新產業的人才、技術、產品、市場的閉環生態環境，打造算力生態培育與創新發展中心和東數西算應用與示範中心。

銀川數位經濟產業園總面積1.02平方公里，重點打造以互聯網為依託的工業互聯網、物聯網、大數據應用、現代智慧物流、信息技術應用創新、信息技術及軟體集成等數位經濟產業。

銀川位於大陸西部算力金三角中心位置，是大陸日照時數最長的城市之一，綠色能源充沛，氣候條件適宜，電子信息規上企業占全區77%，軟體和信息技術主要企業占寧夏的85%。2021年年底，銀川三新產業產值增長47%，數位經濟規模達669.3億元人民幣，占GDP比重29.6%。