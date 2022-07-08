上海透過數位化 助力經濟復甦

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

「在化工領域，原來提到安全，指不要發生事故，但疫情發生後，大家重新認識了安全——供應鏈的安全。」密爾克衛化工供應鏈服務股份有限公司的集團副總裁凡喜紅說。

中新社報導，2022第三屆中國（上海）工業品在線交易節（簡稱交易節）6日以線上線下結合的方式開幕。凡喜紅在交易節的圓桌對話上稱，疫情發生後，企業在供應鏈基礎能力建設等方面，認知更為深刻。

上海探能實業有限公司董事長萬輝說，從2020年開始，企業就做了一些準備工作，「當時疫情造成全球很多零部件進來的速度明顯減慢，並且大宗商品價格的上升也造成了成本的不確定性。因此這次上海疫情發生的時候，我們已經有一些備選的供應管道。疫情推動我們更快速地尋找供應鏈的替代管道。」在他看來，數位化像一個催化劑，本身可能不參與（化學）反應，但能極大地提升產業效率。

上海正嘗試通過數位化手段，推動工業品在線交易，助力經濟復甦。自2020年以來，為順應數位化轉型發展趨勢，上海連續多年舉辦工業品在線交易節。今年的交易節於7月6日至8月31日舉辦，以「數實融合穩大盤 產業互聯促發展」為主題，緊貼常態化疫情防控下的企業生產實際需求。

上海市政府副秘書長莊木弟在當天的視訊致詞中說，本輪疫情給（上海）經濟發展帶來了很大挑戰，當務之急就是要穩住經濟基本盤，保企業、穩就業、促發展，交易節就是危中尋機、轉危為機的有效途徑。

蓋盟達工業品集團固安捷貿易有限公司首席營收官朱曉東表示，數位化給電商企業，尤其是工業品電商企業帶來機會。第一個機會是廣度，比如，疫情讓企業考慮將物流配送體系建設從某一地拓展到更大範圍。第二個機會是提升服務。原來電商數位化只是管道之一，疫情期間變成唯一管道，給企業一定壓力，也讓企業思考如何利用包括數位化在內的技術提升供應鏈服務水平。

疫情 上海 電商

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