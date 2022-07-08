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房市鬆綁創紀錄 回暖不會太快

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
上半年，大陸200城市推出房市鬆綁政策超過460次。圖為成都一住宅社區櫛比鱗次。（中新社）
上半年，大陸200城市推出房市鬆綁政策超過460次。圖為成都一住宅社區櫛比鱗次。（中新社）

據大陸中原地產研究院統計，2022年上半年，大陸有200個城市，推出房市鬆綁政策超過460次，較去年同期大增61%，刷新歷史紀錄。不過，儘管政策暖風不斷，業內人士仍認為，房地產企業、消費者仍保持一定的謹慎度，市場回暖節奏不會太快。

從政策調控內容來看，《華夏時報》報導，各地持續透過政策「組合拳」，支持合理住房需求釋放，繼續優化限購、限貸等政策，降低交易稅費，取消不合時宜的限制性政策等。

其中，以住房公積金政策調整最為頻繁，中原地產研究院統計，2022上半年，全大陸有150個城市，對此推出不同程度的放寬政策，另為迎合大陸中央「三孩」政策，有孩子的家庭，也成為房市定向鬆綁的主要對象之一。

除了重點城市，以吸引人才、鼓勵生育，為主要的放寬策略以外，報導稱，二線城市以下，多以限購優化、降低房貸利率、調整認房認貸標準、降低交易稅費、繼續優化限售等措施為主，又以三、四縣城市放鬆力度最強。

但據克而瑞地產研究中心6月底發布數據顯示，上半年，大陸銷售額超過人民幣千億元大關的房地產企業，僅有8家，較去年減少，且在普遍下調設定目標的情況下，房地產企業的上半年銷售目標完成率不到三分之一。

對此，58安居客房產研究院分院院長張波分析，影響調控效果有多重因素，比如，市場分化的趨勢依然存在，在密集調控下，大陸全國整體的拐點（轉折點）還尚未到來，現在更多的是部分城市的市場加速回暖。

張波還預計，一定期間內，市場仍將保持一定的謹慎度，不但房地產企業在買地層面相對保守，消費者也會更謹慎選擇更穩健的企業來購屋。

同策研究院研究總監宋紅衛坦言，從一定程度上來講，如果民營企業融資的環境不改變，下半年還會有資金鏈斷裂的風險出現，導致開發商、購房者的信心都不會恢復。

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