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北京發放1億元人民幣消費券 陸網友吐槽：人均5元

聯合報／ 記者羅印冲/即時報導
北京發放1億元人民幣消費券，被網友吐槽：人均5塊錢。取自微博圖片
北京發放1億元人民幣消費券，被網友吐槽：人均5塊錢。取自微博圖片

近日，北京市8部門聯合印發了《關於助企紓困促進消費加快恢復的具體措施》，其中包括透過網上或實體等多種方式，發放1億元（人民幣，下同）的餐飲消費券

香港01報導，消息在大陸網上引發討論，但不少網友都質疑，作為一個擁有2000多萬人口的大都會，1年1億元的消費券，人均只有不到5元，直斥是「笑話」，另外有網友疑惑，此次消費券是否仍要靠「搶」，認為如是對市民而言缺乏效益。

另據北京日報，上述措施提到，要聚焦促進消費提質升級，提出不斷擴大高質量消費供給，推動消費業態、模式創新，為培育建設國際消費中心城市注入持久動力。

措施指出，一是要打造一批消費新地標。推動城市副中心劇院、豐台麗澤天地、隆福文化街區等一批高質量項目年內落地，著力優化奧體、工體、五棵松、首鋼、副中心、冬奧賽區六大場館群周邊商業設施配套，發布實施全市商圈改造提升行動計劃，推動前門大柵欄、中心商業區、亦莊等商圈改造升級，支持商圈數碼化提升。

二是支持發展網上及實體融合消費。大力支持市場主體跨界經營，加速應用先進資訊技術，實現網上及實體融合發展，不斷拓展消費新場景。對全年網路消費做出突出貢獻的企業，予以最高不超過2000萬元獎勵。透過網上、實體等多種方式，發放1億元餐飲消費券，引導平台發放便利店、美容美發等消費券，提高生活服務行業「觸網」率，激發社區商業活力。

另外，積極發展直播電商消費，鼓勵汽車、智能電子消費品等生產企業開展「工廠直播」，組織首發、首店等特色直播，探索依託綜合保稅區開展跨境電商直播促銷活動。

北京市商務局介紹，發放餐飲消費券相關工作正在籌備中，計劃由政府和平台企業出資，餐飲企業不出資，最大限度助力餐飲企業恢復發展。

消費券 北京

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