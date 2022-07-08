競逐新能源賽道 山西晉中 建甲醇經濟示範區

年製100萬噸綠色甲醇、年產10萬台甲醇汽車、建設1000座甲醇加注站、年產5萬台甲醇增程重卡、年產值超過500億元（人民幣，下同），在新能源汽車產業集群成型的基礎上，山西晉中啟動建設大陸國家級甲醇經濟示範區，構建千億元級甲醇經濟生態目標。

中新社報導，山西省晉中市是大陸最早從事甲醇燃料和甲醇汽車應用的試點城市之一，經過30餘年的探索發展，已初步形成了甲醇研發、甲醇裝備製造、燃料輸配的完備甲醇產業體系。目前，晉中市確定構建千億元級甲醇經濟生態的新目標。晉中市「千億元級甲醇經濟生態圈」競逐新能源賽道。

「晉中是全大陸第一批甲醇汽車運營示範城市，在甲醇汽車研發、生產、檢測、數據收集分析等方面都走在了全大陸前列。可以說，甲醇汽車就是從晉中開始走向全大陸的。」晉中市工信局副局長陳玉斌表示，當前，發展新能源汽車已成為實現雙碳目標的重要路徑之一，而其中的甲醇汽車則兼顧「碳中和」和改善能源結構雙重作用。

陳玉斌介紹，吉利晉中基地在建設之初的定義即為新能源汽車基地，新能源是突出特點，而甲醇汽車又是計畫中的首選。綠色甲醇是全球公認的碳中和必由之路。

未來，吉利晉中基地將作為吉利商用車重要的甲醇重卡生產基地。吉利新能源商用車集團首席科學家劉漢如表示，商、乘用甲醇汽車的推廣應用，對於保障能源安全、促進能源多元化、推進煤炭清潔高效利用，實現雙碳目標具有重大意義。

截至目前，晉中市的新能源汽車產業，已形成60戶零部件配套關聯企業集群，建成10萬台乘用車、2萬台專用車、5000台商用車的生產能力。