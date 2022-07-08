促進汽車消費 陸破除地方保護

面對經濟成長放緩，中國大陸持續推動促進汽車消費的政策，據大陸商務部副部長盛秋平7日表示，近期，官方發布了《關於搞活汽車流通擴大汽車消費的若干措施》，內容包括破除新能源汽車市場的地方保護，支持新能源汽車下鄉，並在大陸全國範圍內取消中古車限遷，優化中古車轉移登記等。

盛秋平首先指出，汽車業是大陸國民經濟重要的戰略性、支柱性產業，是穩增長、促消費的重要領域。他說，2021年大陸汽車類商品零售額達人民幣4.4兆元，占社會消費品零售總額9.9%。

他說，今年4月以來，受多重因素影響，汽車消費市場下行壓力加大，因此，大陸中央要求透過政策，穩定新增汽車消費，商務部當即會同相關部門，推出6方面、12條活絡汽車流通、擴大汽車消費的政策措施。

盛秋平說明，相關政策主要有4方面重點：一是突出建設大陸全國統一汽車大市場，包括聚焦降成本、暢流通，破除新能源汽車市場地方保護，支持新能源汽車下鄉，以及在全國範圍內取消中古車限遷，優化完善中古車轉移登記等，促進市場互通、規則互聯、供需互促。

二是突出優化汽車使用環境，他說，將積極擴建新建停車設施，並合理增建停車設施，和加快推進居住社區、停車場、加油站、高速公路服務區、客貨運樞紐等充電設施建設，便利充電。

三是綠色低碳發展，盛秋平說，措施聚焦低碳迴圈，支持新能源汽車購買使用，提高新能源汽車銷量比重。

四是突出促進汽車全鏈條全領域消費，包括提振新車銷售、中古車交易、報廢車輛回收、汽車平行進口、汽車文化旅遊消費、汽車金融服務等。