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陸零售業大盤趨穩 消費復甦增強

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導
大陸中國商業聯合會稱，消費復甦預期增強。圖為顧客在選購化妝品。（中新社）
大陸中國商業聯合會稱，消費復甦預期增強。圖為顧客在選購化妝品。（中新社）

大陸中國商業聯合會6日發布的中國大陸零售業景氣指數（CRPI）顯示，7月，大陸零售業景氣指數（CRPI）為50.2%，環比微漲0.5個百分點，經過一個季度的收縮，在傳統零售業淡季之時，重回擴張區間。

中新社報導，其中，從行業分類看，商品經營類指數為50.5%，較上月微升0.7百分點；租賃經營類指數為52.4%，較上月小幅上升2.6個百分點；電商經營類指數為47.5%，較上月小幅下降2.0個百分點。

中國商業聯合會分析認為，隨著新冠肺炎防疫措施不斷調整，加上大陸官方連續降準降息、減稅降費、暢通物流和刺激消費的政策措施不斷落地，零售業大盤趨穩態勢明朗，消費復甦預期進一步增強。

據介紹，零售業是商務領域服務大陸國內大循環的重要力量，編制零售業景氣指數是商務大數據體系建設的形勢所需，也是加強數位政府建設、服務行業發展和人民美好生活的必然要求。

中國大陸零售業景氣指數是反映當月零售業經營預期變化情況的綜合指數。CRPI高於50%時，反映零售業總體預期較上月擴張；低於50%，則反映零售業總體預期較上月收縮。

去年8月，中國大陸零售業運營指數首次進入收縮區間，並一路震盪下行（今年1月元旦春節假期消費重叠因素除外）至今年4月的45.4%，表明近一年來大陸零售行業發展一直比較困難，尤其是今年3月以來，面對新冠肺炎疫情多點散發、商品物流不暢和消費信心不足等多重因素影響，部分中小商戶被動關門歇業，連鎖經營的大中型企業舉步維艱，並間接傳導至生產端，造成失業率上升、商品供應量下降、消費持續不足的負循環局面。

面對各種超預期困難，大陸國務院統籌疫情精準防控和穩定經濟發展兩個大局，連續採取多種政策為穩增長、穩就業和穩預期持續發力，並取得初步成效。在消費端，表現為5到6月大陸零售業運營指數止降回升。

大陸零售業景氣指數通過對零售業運營經理的月度抽樣調查結果統計匯總，由零售行業的商品經營類、租賃經營類和電商經營類3個分類指數加權計算而成，涵蓋了銷售額、租金收入、盈利水平、客單價、商舖出租率、電商業務在線總商品數、主營業務成本等12個關鍵指標。大陸零售業景氣指數調查範圍涉及遍布全大陸的3000多個樣本企業，涵蓋20000多家零售門店。

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