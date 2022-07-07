李克強要求大陸東南五省 防疫避免一刀切、層層加碼

大陸長三角與珠三角近期再度出現本土疫情，據央視新聞報導，大陸國務院總理李克強7日特別在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會，他要求東南五省要「防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼」。

「防止簡單化、一刀切、層層加碼」，是大陸國務院疫情聯防聯控機制對地方政府的防疫要求。

報導稱，7日這場座談會共有福建省委和福建、上海、江蘇、浙江、廣東五省市政府主要負責人參加。從新聞畫面來看，出席的東南五省主要官員有福建省委書記尹力、上海市長龔正、江蘇省長許昆林、廣東省長王偉中、浙江省長王浩。

李克強說，當前中國經濟在恢復，但基礎不穩固，穩經濟還需艱苦努力。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，協同實施宏觀政策和深化改革，保持經濟運行在合理區間。

李克強指出，東南沿海五省市經濟占大陸全國三分之一以上，財政收入占近四成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近八成，有力支撐了大陸國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起國家發展、穩經濟、保障國家財力大樑。加強助企紓困政策配套，挖掘潛力實施更多支持政策。

他表示，大陸東南五省吸納了全國七成跨省農民工就業，打工是農民收入主要來源。要努力穩住本地和外來務工人員就業。持續推進「放管服」改革，優化營商環境。破解多難問題，防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼。

李克強強調，對外開放事關發展全局。無論國際形勢如何變化，中國都堅定擴大開放。東南沿海是改革開放前沿，長三角、珠三角進出口占大陸全國近60%。要繼續以開放促改革、促發展，穩外貿穩外資，更好參與國際競爭與合作。