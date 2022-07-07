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大陸6月外匯存底30712.7億美元 減少565.1億美元

聯合報／ 記者戴瑞芬／即時報導

大陸國家外匯管理局7日公布外匯存底最新規模，截至6月底降至3兆712.7億美元，較5月底減少565.1億美元，降幅1.8%。

大陸外匯存底今年走勢波動向下，1月底為3兆2,216億美元，終止此前連3漲；2月底降至3兆2,138億美元；3月底再降至3兆1,879億美元；4月底為3兆1,197.2億美元，月減682.74億美元，降幅2.14％，創5年多來最大降幅。

5月底大陸外匯存底規模為3兆1,278億美元，較4月底上升81億美元，額重回正增長0.26%。外匯局解讀是人民幣對美元匯率出現月度貶值， 匯率折算是主因。

最新發布的6月底外匯存底3.0713兆美元，較5月底減少565億美元。民生銀行首席經濟學家溫彬表示，當前影響外匯存底波動的主要因素依然是匯率因素和資產價格變化因素。從匯率因素看，美元指數受通膨預期抬升、美國聯準會加息等因素推動，較5月末上漲2.9%，估算約導致非美元計價部分的外匯存底減值300億美元左右。

從資產價格因素看，全球債券、股票市場因各國央行收緊貨幣整體下跌，特別是權益類資產跌幅較大，預計對外匯存底形成的負面影響大於100億美元。

此外，外匯局同時發布6月底特別提款權519.54億美元，5月底為524.98億美元；6月黃金儲備6264萬盎司，與上月持平。

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