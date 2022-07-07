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救房市！大陸各地上半年調控近500次 創歷史新高

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
為拯救房地產市場，大陸各地今年以來頻頻推出各種政策措施。圖為福州一處興建中住宅資料照。中新社
為拯救房地產市場，大陸各地今年以來頻頻推出各種政策措施。圖為福州一處興建中住宅資料照。中新社

大陸各地為挽救房地產市場頻頻出招。中新社報導，中指研究院常務副院長黃瑜7日在北京表示，上半年中國多地推出的房地產相關調控政策近500次，創歷史同期新高，行業政策環境進入寬鬆周期，房價則呈現「企穩橫盤」態勢。 　　

黃瑜在當日舉行的中房指數2022房地產市場趨勢報告會上指出，根據該機構當日發布的房地產市場半年總結和展望報告，上半年，大陸全國已有超180個城市從降低自備款比例、加大引才力度、發放購房補貼、提高公積金貸款額度等方面調整房地產調控政策，政策推出頻次近500次。 　　

總體而言，熱點一、二線城市購房需求較為旺盛，政策調控優化相對謹慎；普通二線及三、四線城市房地產市場調整壓力較大，政策調控頻次較高，但市場對調控措施優化的敏感性弱，政策效果並不明顯。 　　

短期來看，中指研究院認為，大陸房地產市場恢復穩定運行前，各地因城施策頻次或將維持在較快節奏，供需兩端政策均仍有空間。例如：住房政策與人口、人才、租賃政策結合預估仍是各地「因城施策」優化調控政策的重要方向，跟進城市的範圍可望繼續擴大。 　　

報導稱，成都日前發布新政策規定，居民將自有住房用於保障性租賃，可申請在出租住房所在限購區域取得新增購買一套住房資格，長沙先前也推出類似的「租賃換房票」政策。 　　

黃瑜指出，該機構監測的大陸百城新建住宅價格，今年上半年累計僅上漲0.15%，房價出現底部企穩跡象。預計下半年房地產市場企穩恢復，全年商品房銷售面積降幅或將超過10%。 　　

其中，一線城市可望繼續恢復，二線和三、四線城市分化可能加劇，熱點二線及東部核心城市群內部三、四線城市樓市或將率先企穩回暖。

不過，大多數三、四線城市當前房地產市場仍處於深度調整階段，短期繼續優化政策的空間和力度均較弱，市場修復動力不足，預計短期市場會繼續探底。 　　

從房價來看，黃瑜認為，優勢地區市場份額有望提升，如江蘇、廣東、浙江、安徽等地，對下半年大陸全國房價形成結構性帶動，全年商品房銷售均價或將處於橫盤狀態。

房地產 北京 廣東

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