台資聖暉集成過會 預計募資21.8億元

無塵室及機電系統整合工程服務廠聖暉子公司聖暉系統集成，7日過會（首發申請通過），根據招股書，本輪計劃募資人民幣4.85億元（新台幣21.8億元）。

根據招股書，募資將分別用於「研發中心建設項目」「營銷與服務網絡建設項目」「補充潔淨室工程配套營運資金項目」，項目金額分別為人民幣2,539.5萬元、2,230.8萬元、4.38億元。

聖暉系統集成為全球多家知名的電子工業企業提供潔淨室系統集成工程服務，包括晶合集成、富士康、矽品科技、三安集成、友達光電、歌爾股份、華潤微電子等。

根據招股書，2018年到2021年上半年，營收為人民幣9.33億元、9.34億元、10.96億元、8.87億元，淨利潤則為人民幣3,457.15萬元、7,807.32萬元、8,806.10萬元、5,260.23萬元。

聖暉系統集成設立於2003年，起初主要服務於精密製造領域，後進軍對生產環境要求更嚴苛的電子行業，隨著在面板加工和晶片封裝測試環節獲得市場認可，公司在半導體領域進一步做大做強，進入IC 製作、矽片製造等環節。

有分析指出，由於前兩年新冠肺炎帶來的全球「缺芯」危機影響，接下來半導體行業的資本支出「暴漲」，屆時產業鏈上下游企業都將迎來發展良機。