快訊

開全球第一槍！這國家的蘋果產品全面漲價 貴到「一台抵兩台」

台資聖暉集成過會 預計募資21.8億元

聯合報／ 特派記者林宸誼／上海即時報導
聖暉集成大樓外觀。聖暉官網
聖暉集成大樓外觀。聖暉官網

無塵室及機電系統整合工程服務廠聖暉子公司聖暉系統集成，7日過會（首發申請通過），根據招股書，本輪計劃募資人民幣4.85億元（新台幣21.8億元）。

根據招股書，募資將分別用於「研發中心建設項目」「營銷與服務網絡建設項目」「補充潔淨室工程配套營運資金項目」，項目金額分別為人民幣2,539.5萬元、2,230.8萬元、4.38億元。

聖暉系統集成為全球多家知名的電子工業企業提供潔淨室系統集成工程服務，包括晶合集成、富士康、矽品科技、三安集成、友達光電、歌爾股份、華潤微電子等。

根據招股書，2018年到2021年上半年，營收為人民幣9.33億元、9.34億元、10.96億元、8.87億元，淨利潤則為人民幣3,457.15萬元、7,807.32萬元、8,806.10萬元、5,260.23萬元。

聖暉系統集成設立於2003年，起初主要服務於精密製造領域，後進軍對生產環境要求更嚴苛的電子行業，隨著在面板加工和晶片封裝測試環節獲得市場認可，公司在半導體領域進一步做大做強，進入IC 製作、矽片製造等環節。

有分析指出，由於前兩年新冠肺炎帶來的全球「缺芯」危機影響，接下來半導體行業的資本支出「暴漲」，屆時產業鏈上下游企業都將迎來發展良機。

調研機構ICinsights發布的報告預測，半導體行業資本支出將在2022年增加24%，達到1,904億美元的歷史新高。若該預測值準確，這將是全球自上世紀90年代以來，半導體行業首次出現連續三年的兩位數支出增長。

大陸證監會7日公告，聖暉集成過會（首發申請通過）。大陸證監會官網
大陸證監會7日公告，聖暉集成過會（首發申請通過）。大陸證監會官網

半導體 人民幣 新冠肺炎

延伸閱讀

桃園連3起重大職災勞部今再啟動全國勞檢 開罰450萬

保五仁武營區工程1名工人自6樓墜亡 承包商違反職安法

前那瑪夏區長涉貪1791萬 監院通過彈劾

危老重建5年受理逾3千件 租稅減免延長至116年5月

相關新聞

陸5月外貿意外優於預期 商務部：6月仍將維持高增長

中國大陸5月出口按美元計增長16.9%，進口增長4.1%，遠優於市場預期。大陸商務部發言人束玨婷指出，儘管內外環境依然面...

大陸6月外匯存底30712.7億美元 減少565.1億美元

大陸國家外匯管理局7日公布外匯存底最新規模，截至6月底降至3兆712.7億美元，較5月底減少565.1億美元，降幅1.8...

救房市！大陸各地上半年調控近500次 創歷史新高

大陸各地為挽救房地產市場頻頻出招。中新社報導，中指研究院常務副院長黃瑜7日在北京表示，上半年中國多地推出的房地產相關調控...

台資聖暉集成過會 預計募資21.8億元

無塵室及機電系統整合工程服務廠聖暉子公司聖暉系統集成，7日過會（首發申請通過），根據招股書，本輪計劃募資人民幣4.85億...

才傳公民個資遭駭客竊取 李克強主持國常會強調「信息安全」

就在外媒報導有匿名駭客正兜售據稱從大陸警方數據庫竊取的海量公民數據之際，大陸官方在一項例常會議上強調了守牢信息（資訊或資...

滴滴條款 大陸「數據出境安全評估辦法」9月上路

大陸國家網信辦7日公布「數據出境安全評估辦法」，對掌握100萬人以上個資，或去年1月1日起，已累計向境外提供10萬人個人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。