陸5月外貿意外優於預期 商務部：6月仍將維持高增長

中國大陸5月出口按美元計增長16.9%，進口增長4.1%，遠優於市場預期。大陸商務部發言人束玨婷指出，儘管內外環境依然面臨諸多挑戰，但大陸全年外貿實現「保穩提質」具備諸多有利條件，預計6月進出口仍將維持較高增長。

束玨婷在7日下午舉行的例行記者會上表示，今年以來，中國外貿頂住國內外多重壓力，總體實現穩定運行。

根據大陸海關早前公布的數據，按美元計，幾年前五個月，大陸出口年比增長13.5%，進口增長6.6%，貿易順差2,904.6億美元，擴大50.8%。

束玨婷稱，從商務部近期對部分地方、行業和企業的調研情況看，下半年中國外貿發展面臨的不確定、不穩定因素增多，形勢依然複雜嚴峻。

從外需看，受地緣政治衝突、部分發達經濟體加快收緊貨幣政策等影響，全球經濟增速恐放緩，貿易增長前景不容樂觀。

從國內看，下半年外貿比較基期明顯抬高，企業綜合成本仍在高位，接訂單拓市場仍有難度。

但她強調，與此同時，大陸全年外貿實現「保穩提質」仍具備諸多有利條件：

一、中國外貿產業基礎雄厚，長期向好的基本面沒有改變；

二、各項穩外貿政策將持續落地見效。各地進一步統籌疫情防控和經濟社會發展，不斷優化、細化政策措施，激發外貿產業韌性和活力；

三、新能源等行業增長勢頭良好，下半年有望繼續貢獻增量。

束玨婷說，下一步，商務部將會同各地方、各相關部門落實好穩外貿政策措施，從推動外貿領域保通保暢、加大財稅金融支持、幫助企業「抓訂單拓市場」、穩定外貿產業鏈供應鏈等方面持續發力，繼續支持企業用足用好相關政策措施，幫助廣大外貿企業穩定健康發展。

對於外傳美國總統拜登團隊正研究有關中國輸美商品關稅問題的選項等，束玨婷重申，中方始終認為，取消全部對華加徵關稅，有利於中美兩國，有利於整個世界。中美多家智庫和研究機構都曾測算，取消全部對華加徵關稅將對降低美國通膨水平有實質性效果。

她呼籲，中美雙方應相向而行、共同努力，為經貿合作創造氛圍和條件，維護全球貿易和產業鏈供應鏈穩定，造福兩國人民和世界人民。

束玨婷同時強調，美方在產業補貼方面對中方的指責與事實完全不符。中國加入世界貿易組織（WTO）以來，中方的補貼水平和方式均符合WTO規則。中方一向反對301調查等貿易保護主義做法，敦促美方不要推出新的針對中國大陸的貿易措施。