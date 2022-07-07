哈爾濱對俄貨運包機 增100.71%

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

哈爾濱太平國際機場7月5日發布消息，截至6月30日，哈爾濱機場對俄貨運包機共執行77班，發送貨物2385.85噸，同比增長100.71%，創歷史新高，有力保障大陸國內國際產業鏈供應鏈穩定暢通。

中新社報導，近年來，對俄貨運包機逐漸成為中國大陸穩定國際供應鏈的重要支撐，對促進大陸國內國際雙循環發揮著重要作用。據統計，自2013年12月，哈爾濱對俄電商包機開通以來，哈爾濱機場共運送貨物約2.4萬噸，越來越多的大陸國貨從這裡走出國門，為服務地方經濟發展做出積極貢獻。

黑龍江機場集團積極推進哈爾濱國際貨運樞紐建設，服務以對俄開放為重點的全方位對外開放新格局，今年，配合黑龍江龍域聯國際物流有限公司開通了哈爾濱—莫斯科貨運包機航線。

目前哈爾濱—莫斯科貨運包機每周達7班，其中黑龍江龍域聯國際物流公司每周計劃執行3班、黑龍江省郵政分公司每周計劃執行2班、華捷通每周計劃2班。

下一步，黑龍江機場集團將構建以哈爾濱機場為依託、面向歐洲和北美的國際航空貨運基地、北方快運基地和物流中轉基地。

機場 黑龍江

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