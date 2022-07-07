近5年快速發展 大陸數位經濟逾45兆

「從2017年到2021年，大陸數位經濟規模從27兆元（人民幣，下同）增長到超過45兆元，穩居世界第二。數位經濟在整個GDP中的比重提升至39.8%。」大陸國家互聯網信息辦公室副主任曹淑敏5日在第五屆數字（數位）中國建設峰會記者會上表示，中共十九大以來，數位經濟發展動能加速釋放。

新華社報導，曹淑敏說，中共十九大報告明確提出建設網路強國、數字中國、智慧社會。近五年，中共中央、國務院圍繞數字中國建設，制定了一系列戰略規劃，相關部門紮實有力推動各項規劃實施落地，數字中國建設取得新的重大進展。下一步，將加強數字中國建設整體布局，更加系統、全面、協調推進數字中國建設各項重點工作。

第五屆數字中國建設峰會將於2022年7月23日至24日在福建省福州市舉辦。

峰會由大陸國家互聯網信息辦公室、國家發展和改革委員會、科技部、工業和信息化部、國務院國有資產監督管理委員會、福建省人民政府共同主辦，主題為「創新驅動新變革，數字引領新格局」。

峰會主要內容包括開幕式、主論壇、政策發布、分論壇、成果展、數位產品博覽會、創新大賽、雲生態大會等八個部分，其中，成果展將設置「數字中國建設成就巡禮」專題展，展示中共十九大以來數字中國的輝煌發展成就。