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vivo在印度 涉洗錢被查

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
據印媒報導，執法局於5日在全國44個地點，調查vivo及其他相關公司是否從事洗錢活動。 照片／百度圖庫
據印媒報導，執法局於5日在全國44個地點，調查vivo及其他相關公司是否從事洗錢活動。 照片／百度圖庫

繼華為、小米後，今年再有第三家中國大陸手機品牌，在印度遭遇突擊式搜查。據印媒報導，印度執法局五日在四十四個地點，調查ｖｉｖｏ是否從事洗錢，ｖｉｖｏ回應稱，配合印度相關部門，為他們提供所需所有資訊。

印度此次大動作搜查早有預兆。五月初對小米出手後，外媒揭露印度企業事務部檔案顯示，印度政府正以涉及財務不當等理由，對超過五百家中資企業進行查帳。

受二○二○年中印邊境衝突加劇影響，兩國關係一度相當緊張，印度嚴查境內中資企業，包括二○二一年底，對小米、ＯＰＰＯ等進行搜查；今年二月，禁用五十四款以中國大陸企業產品為主的Ａｐｐ、搜查華為辦公室，以及四月底凍結小米七億二千五百萬美元資產等。

由於印度是僅次於中國大陸的全球第二大智慧型手機市場，中國大陸品牌仍前仆後繼赴印度發展。

大陸外交部發言人趙立堅昨表示正密切關注此事，堅定支持陸企維權。

印度 品牌

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