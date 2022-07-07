陸大宗商品指數走揚 攀近5個月高點

根據中國物流與採購聯合會5日發布數據顯示，6月中國大陸大宗商品指數（CBMI）為101.5%，較上月上升0.2個百分點，升至近五個月來最高。顯示隨著大陸經濟形勢不斷好轉，帶動大宗商品市場運行形勢向好，行業經營狀況持續好轉。

中新社報導，各分項指數中，供應指數和庫存指數上升，銷售指數出現小幅回落。其中大宗商品供應指數為102.3%，較上月升1.5個百分點。供應指數連兩個月呈上升走勢，為近五個月來高點。從各主要商品情況來看，本月除鋼鐵行業受虧損影響出現供應下降，其餘品種均呈現供應增加局面，特別是成品油、有色金屬和化工供應量，受其餘復工復產增加的影響，供應量止跌回升。

6月，大宗商品銷售指數為101.2%，較上月回落0.8個百分點，顯示大陸國內大宗商品市場銷售增速出現減緩；大宗商品庫存指數繼續上升，較上月升0.2個百分點，至100.8%，顯示隨著供應增速加快，需求增速緩慢，商品庫存開始增加。

分析認為，隨著疫情影響減輕，大陸國內經濟形勢不斷好轉，帶動大陸國內大宗商品市場運行形勢向好，行業經營狀況持續好轉。需要關注的是，本月代表供應端的供應指數和庫存指數上升，而銷售增速出現減緩，顯示當前商品供應壓力加大，庫存有所積聚，終端需求恢復動力仍顯不足。

分析稱，7月是傳統季節性需求淡季，對市場需求的釋放將有一定的壓制，市場仍存在較大的調整風險。但是，隨著大陸經濟持續復甦和穩增長政策的加快落地，正在逐步改善需求環境，市場信心有望繼續提振。