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推進建築業轉型升級 陸將培育智能建造試點城市

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

大陸住房和城鄉建設部建築市場監管司負責人5日表示，住房和城鄉建設部正在徵集遴選部分城市開展智能建造試點，為全面推進建築業轉型升級、推動高質量發展發揮示範引領作用。

新華社報導，住房和城鄉建設部近日印發《關於徵集遴選智能建造試點城市的通知》。該負責人說，本次試點堅持「統籌謀劃、因地制宜」的工作原則，安排完善政策體系、培育智能建造產業、建設試點示範工程和創新管理機制四項必選任務。

「在完善政策體系方面，重點是發布推動智能建造發展的政策文件或發展規劃，在土地、規劃、財政、金融、科技等方面發布實施行之有效鼓勵政策，形成可複製經驗清單。」該負責人說。

在培育智能建造產業方面，重點是建設智能建造產業基地，完善產業鏈，培育一批具有智能建造系統解決方案能力的工程總承包企業以及建築施工、勘察設計、裝備製造、信息技術等配套企業，發展數位設計、智能生產、智能施工建築機器人、建築產業互聯網等新產業，打造智能建造產業集群。

住房和城鄉建設部提供的數據顯示，2021年，大陸建築業總產值達29.3兆元人民幣，同比增長11%，增加值佔國內生產總值的比重達到7%，有力支撐了國民經濟持續健康發展。

該負責人說，本次試點還提供了打造部品部件智能工廠、推動技術研發和成果轉化、完善標準體系和培育專業人才四項任務供地方結合實際自主選擇，同時試點城市還可根據試點目標提出新的任務方向。

建築 人民幣

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