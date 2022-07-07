落實雙碳目標 汪洋：大陸重大戰略決策

中共中央統戰部5日在北京召開調研協商座談會，就有關大陸民主黨派中央和全國工商聯開展的「統籌推進碳達峰碳中和」調研成果進行協商。大陸全國政協主席汪洋出席會議並講話。中共中央統戰部部長尤權主持會議。

新華社報導，汪洋指出，推進碳達峰碳中和是中共中央重大戰略決策，事關中華民族永續發展。實現「雙碳」目標是一場廣泛而深刻的經濟社會變革，需要集聚方方面面的智慧和力量。有關黨派團體圍繞這一課題開展調研、協商建言，具有重要意義。

他表示，深刻認識推進「雙碳」工作的重要性緊迫性艱巨性，全面辯證看待貫徹落實中的成績和問題，多做宣傳政策、解疑釋惑的工作，多鼓團結奮鬥、攻堅克難的幹勁。要繼續聚焦「雙碳」領域重要問題深度調研、接力建言。要發揮示範引領作用，引導所聯繫的界別群眾踐行綠色低碳生產生活方式。

據報導，大陸各黨派團體認為，推進「雙碳」是推動高質量發展的內在要求，工作要穩中求進。民進中央建議深入貫徹新發展理念，緊盯節碳目標，完善相關體制機制和法規政策；農工黨中央聚焦推動能源供給革命，建議在西北地區加快建設大規模風光電基地和清潔能源調控中心，規劃實施新能源西電東送工程。

大陸致公黨中央建議深化能源供給側和需求側轉型，通過提高氣象預報準確性保障風光電供電穩定性，通過構建綠電採購制度和完善碳足跡核算方法降低碳排放；九三學社中央建議釐清新能源、清潔能源等概念的內涵，科學認知和鑒別綠色低碳前沿技術和發展方向，科學制定大陸能源轉型和產業升級技術路線圖。