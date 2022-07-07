今年前5月 海南與RCEP成員國貿易增44.1％

大陸海南省新聞辦公室5日召開海南高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）記者會。據介紹，今年1月至5月海南省與RCEP成員國貨物進出口額同比增幅達44.1%，服務進出口實現RCEP成員國全覆蓋。

中通社報導，海南省商務廳副廳長李勰介紹，海南高質量實施RCEP工作取得階段性成果。雙向投資方面，1月至5月海南省吸引RCEP成員國投資0.47億美元，新設外資企業79家，海南新增對RCEP成員國投資備案企業19家，備案金額10.48億美元。

海口海關關稅處長林勇介紹，RCEP生效後為確保優惠原產地規則發揮實效，上半年海口海關共簽發RCEP原產地證書93份，簽證金額762萬美元。

海南國際經濟發展局副局長宮起君說，今年來海南通過多種管道邀請RCEP成員國及其企業參加本月舉辦的第二屆中國國際消費品博覽會，目前已有日本、韓國、新加坡、泰國、印尼、馬來西亞等國家確定參展。

海南省交通運輸廳副廳長張姝為表示，海南把RCEP區域中的區位優勢和自貿港政策優勢相加，積極服務區域產業格局融合與重構。海南在洋浦打造區域國際集裝箱航線樞紐，開通外貿航線18條，連接新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、澳洲等RCEP成員國主要港口。另外，海南今年先後恢復2條與RCEP成員國之間的國際航空貨運航線，下一步將推動與RCEP成員國的第七航權航線落地。

截至目前，已有多個RCEP成員國項目落地海南省。如新加坡豐益國際集團的益海嘉里食用油綜合加工及中央厨房項目落地澄邁；韓國寶奧普樂(BioPlus)的醫療合作項目落地博鰲樂城國際醫療旅遊先行區等。