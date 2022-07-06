貨幣政策轉向緊縮？ 人行罕見連三天逆回購僅30億

時隔一年半，中國人民銀行逆回購放錢的操作再現「地量」。從7月4日至7月6日，人行已連續三個交易日開展人民幣30億元的7天期逆回購操作，讓外界猜測人行貨幣政策是否從寬鬆轉向緊縮。

在貨幣政策轉向的疑慮下，A股已經連續兩天回檔，上證指數6日下跌1.43%，收在3355點。

人行此前在6月底開展連續多日逆回購放錢，單日逆回購金額都超過人民幣千億元，但進入7月後，逆回購操作金額大幅縮減，先是7月1日，開展逆回購人民幣100億元；之後在7月4日至6日，則連續出現三天只有人民幣30億元的操作規模，相當罕見。

一財網報導，信達證券固定收益首席分析師李一爽表示，4月中旬以來資金面維持寬鬆狀態，背後反映的主要仍是人行的支持，儘管這一操作帶來的淨回籠影響微乎其微，但從歷史上看，人行反常的操作往往是資金寬鬆狀態解除的徵兆。

李一爽指出，例如2020年5月26日，人行突然進行的100億元逆回購，以及2021年1月8日的50億元逆回購與1月13日的20億元，在當前的流動性寬鬆主要依賴人行支撐的狀態下，人行的反常操作必須予以重視。

浙商證券固定收益首席分析師高宇表示，人行開展低量逆回購操作，主要有兩點原因：一是當前銀行短期流動性呈現合理充裕略高態勢，人行開展超額逆回購意義不大，縮量操作更多是穩定市場流動性預期；二是市場利率持續低於政策利率容易導致央行控制力下降和債市槓桿率攀升，縮量操作下兩者差值收窄利於人行控制力回歸和降低金融風險。