李克強：堅持政府過緊日子 確保退稅減稅降費政策落實

大陸國務院總理李克強表示，要堅持政府過緊日子，確保退稅減稅降費，緩繳社保費等政策落實。

央視報導，李克強6日主持召開國務院常務會議指出，要部署中央預算執行和其他財政收支審計查出問題整改工作，管好用好財政資金，節用裕民，確保退稅減稅降費，緩繳社保費等政策落實。

李克強表示，要堅持政府過緊日子，嚴格落實壓減非急需非剛性支出，對低效和沉澱資金按規定收回，嚴禁違規建設樓堂館所等，騰出更多資金用於穩市場主體、穩就業保民生。

國常會指出，穩住經濟大盤，既要實施好宏觀政策，又要持續推進「放管服」改革，更大激發市場主體活力。在加強法治政府和服務型政府建設過程中，推進數字政府建設、提升「互聯網+政務服務」水準，目的是增強市場主體創業和發展動力，是適應資訊社會發展、提高政務服務效能的需要。

另外，李克強表示，要在確保資訊安全基礎上，有序擴大電子證照應用。電子營業執照已有多年應用實踐，擴大應用範圍有利於便利市場交易，有利於激發市場主體活力，有利於經濟發展。要拓展電子營業執照在市場准入、納稅、金融等高頻服務領域應用，推進電子印章同步發放。強化部門和地方資訊共用，提升電子營業執照等互認度。

會議強調，要守牢資訊安全。完善安全管理規定，提高安全防護能力，依法保護個人資訊、隱私和企業商業秘密。對違規使用資訊、濫用資訊等各類侵犯個人和企業合法權益的行為，要依法依規嚴肅查處。