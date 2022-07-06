視訊連線台企 蘇州市委書記：盼台商宣傳營商環境

蘇州市委書記曹路寶6日與台企負責人視訊連線時表示，台商在電子信息、裝備製造等重點產業領域具有先發優勢，與蘇州的合作前景廣闊，真誠希望廣大台商台企繼續發揮橋樑紐帶作用，大力宣傳蘇州穩固的產業基礎和優越的營商環境，把更多優質專案推薦到蘇州、把更多高階資源、人才精英集聚到蘇州。

蘇州新聞報導，活動中，仁寶集團董事長許勝雄、台灣玻璃工業股份有限公司董事長林伯豐、友達光電股份有限公司董事長彭雙浪、台灣電機電子工業同業公會理事長李詩欽逐一發言，表達堅定投資蘇州的信心，並分享未來發展的計畫。

曹路寶指出，蘇州將繼續積極促進兩岸各領域交融發展，為台商在蘇州學習、就業、創業、生活創造最便利的條件、提供最舒心的服務。

蘇州市長吳慶文表示，蘇州經濟綜合實力雄厚、開放發展成果豐厚、創新創業氛圍濃厚、歷史文化底蘊深厚，是大陸台胞融入程度最高、台商投資最活躍、台資企業最密集的城市之一，累計批准台資企業超1萬2,800家，實際使用台資超過350億美元。蘇州將進一步深化兩岸經濟文化交流合作，全力為台企發展提供最優服務。

江蘇省台辦主任練月琴提到，江蘇和台灣產業合作緊密，經貿交流頻繁，蘇台兩地經貿合作始終保持良好態勢，台資經濟總體穩中有進，江蘇製造業基礎扎實，營商環境良好，希望廣大台灣工商界人士堅定在江蘇發展的信心，積極融入新發展格局。