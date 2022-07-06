快訊

國內現首例BA.5 專家曝這時疫情再起：單日5萬例甚至更高

林智堅論文案被點名 李眉蓁認錯「努力把學位讀回來」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中芯國際：始終堅持合規經營 從沒有俄羅斯客戶

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中芯國際6日在投資者互動平台表示，中芯國際始終堅持合規經營，公司從來沒有俄羅斯客戶。圖為中芯國際在浦東新區總部外觀。記者林宸誼／攝影
中芯國際6日在投資者互動平台表示，中芯國際始終堅持合規經營，公司從來沒有俄羅斯客戶。圖為中芯國際在浦東新區總部外觀。記者林宸誼／攝影

針對「公司是否有俄羅斯客戶」的相關問題，中芯國際6日在投資者互動平台表示，中芯國際始終堅持合規經營。公司從來沒有俄羅斯客戶。

此外，中芯國際於6月30日在互動平台談及晶片行業的景氣情況，表示積體電路行業有周期性，而境內積體電路行業也有自身發展的特性。

過去幾個季度以來，行業從全面緊缺轉向結構性緊缺，而對供應鏈區域化分割的擔憂推動產業轉移，為境內積體電路行業帶來了在地化生產的需求。

中芯國際還表示，公司從去年底開始，已經及時將產能分配做了調整，把產能轉換去做需求旺盛的領域，去做增量市場。目前公司生產運營正常，業務有序開展，同時也會持續緊密跟踪市場動態。

TrendForce 集邦諮詢報告顯示，今年第1季產出大量漲價晶圓，推升該季度產值連續十一季度創下新高，達319.6 億美元，與上季相比增長8.2%。其中，中芯國際第1季度營收達18.4 億美元，與上季相比增長 16.6%，位居第五名。

中芯 俄羅斯 漲價

延伸閱讀

35國齊發聲 籲國際體育組織除名俄羅斯與白俄

鋪瀝青怕臭 俄羅斯公司加上草莓味讓整條路「香香的」

籲世界各方保護國際法！俄羅斯外長：世界正複雜發展

北京論壇大使舌戰 俄大使引毛主席話：所有事情都有兩面

相關新聞

中芯國際：始終堅持合規經營 從沒有俄羅斯客戶

針對「公司是否有俄羅斯客戶」的相關問題，中芯國際6日在投資者互動平台表示，中芯國際始終堅持合規經營。公司從來沒有俄羅斯客...

美要求荷蘭禁向北京出口光刻機技術 陸外交部回應

針對美方稱，要求荷蘭禁止向中方出口用於製造晶片的光刻機技術，中國大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，這是美方濫用國家力量、...

嫌賺3200億台幣太少 李嘉誠英國資產出售前提高售價

香港首富李嘉誠最近欲出售其旗下的英國電力網路，但簽約前嫌3200億台幣賺太少，臨時提高售價，結果買方以出於「成本紀律考慮...

中國中央財政吃緊只撥5億 10餘省救災省著花

每年夏季，自然災害頻發，一遇災害，中國財政部和應急管理部就會向災區預撥救災資金。6月10日，兩部撥出3.4億元（人民幣，...

中國拚基建 設5000億投資基金 期限長達50年

中國將設立國家基礎設施投資基金，預計規模達人民幣5000億元（人民幣，下同，約744億美元），期限長達50年，計畫於今年...

「取款難」仍未解 河南4銀行更換高管

河南四家村鎮銀行存款出現取款難問題，由於涉及40萬人，金額達人民幣400多億元(約59.6億美元)，引起中國社會持續關注...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。