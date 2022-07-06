中芯國際：始終堅持合規經營 從沒有俄羅斯客戶

針對「公司是否有俄羅斯客戶」的相關問題，中芯國際6日在投資者互動平台表示，中芯國際始終堅持合規經營。公司從來沒有俄羅斯客戶。

此外，中芯國際於6月30日在互動平台談及晶片行業的景氣情況，表示積體電路行業有周期性，而境內積體電路行業也有自身發展的特性。

過去幾個季度以來，行業從全面緊缺轉向結構性緊缺，而對供應鏈區域化分割的擔憂推動產業轉移，為境內積體電路行業帶來了在地化生產的需求。

中芯國際還表示，公司從去年底開始，已經及時將產能分配做了調整，把產能轉換去做需求旺盛的領域，去做增量市場。目前公司生產運營正常，業務有序開展，同時也會持續緊密跟踪市場動態。

TrendForce 集邦諮詢報告顯示，今年第1季產出大量漲價晶圓，推升該季度產值連續十一季度創下新高，達319.6 億美元，與上季相比增長8.2%。其中，中芯國際第1季度營收達18.4 億美元，與上季相比增長 16.6%，位居第五名。