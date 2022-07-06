新文物法實施後首案 北京某拍賣公司涉嫌倒賣文物被查

大陸新版文物法實施後，北京有一間國際拍賣公司因為涉嫌倒賣文物，遭到官方調查。

據北京市文化市場綜合執法總隊官網消息，此次查處的拍賣公司案件，涉及的2件青銅器經鑒定分為西周時期的三級文物和春秋時期的一般文物，「涉案文物級別之高，在全國文物拍賣市場內實屬罕見」，消息並指出，「此案的辦理係新修訂的《中華人民共和國文物保護法》正式實施以來，我市拍賣國家禁止買賣文物的『第一案』，該案被文化和旅遊部文化市場綜合執法監督局和國家文物局列為聯合督辦案件」。

消息指，自2022年3月收到線索後，就成立專案組調查，發現該拍賣公司2021年秋季拍賣會預展階段的Lot 3216號「鄭羌伯鬲」、3217號「伯荀父鼎」兩件文物拍賣標的為該公司的委託方負責人李某通過偽造銘文、著錄的方式騙取文物部門審核，從而進入到文物拍賣預展環節。經鑒定，「鄭羌伯鬲」為三級文物、「伯荀父鼎」為一般文物，李某因涉嫌倒賣文物罪已被公安機關採取強制措施，相關拍賣文物標的已被公安機關依法查封扣押。6月16日並因拍賣公司無法提出文物合法來源，對該拍賣公司罰緩2萬元（約合台幣8.8萬元）。