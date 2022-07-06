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促經濟復甦 大陸已減緩稅費11.48兆

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸官方統計截至6月25日減稅降費緩徵金額達11.48兆元，圖為福建民眾在福州辦理稅務相關事宜。（新華社）
大陸官方統計截至6月25日減稅降費緩徵金額達11.48兆元，圖為福建民眾在福州辦理稅務相關事宜。（新華社）

大陸為了讓經濟盡快復甦，近來推出不少減稅減費、緩稅緩費措施，官方數據顯示，金額已達2.58兆人民幣（約合台幣11.48兆元）。

人民日報6日引述大陸國家稅務總局數據顯示，截至6月25日減稅減費、緩稅緩費已達2.58兆元，主要包含增值稅留抵退稅、新增減稅降費以及緩繳稅費。

報導稱，小型、微型企業是受益主體，4月以來已獲得退稅的納稅人中，小微企業占比94.5%、金額占比44.4%。在行業別當中，製造業、交通運輸業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業受益居多，另外還惠及科研和技術服務業、軟體和技術服務業、生態保護和環境治理業等3個行業。

報導稱這些刺激政策已開始有效果，6月1日至6月25日，全大陸企業銷售收入同比增長6.8%，較5月提高4.9%。

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