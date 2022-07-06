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強調經濟向好 楊潔篪：歡迎各國繼續搭乘中國發展快車

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
中共中央外事辦主任楊潔篪強調，大陸經濟長期向好，也歡迎各方參與金磚+模式所宣布的具體方案。圖楊潔篪（左）7月1日獲阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan，右）接見。
中共中央外事辦主任楊潔篪強調，大陸經濟長期向好，也歡迎各方參與金磚+模式所宣布的具體方案。圖楊潔篪（左）7月1日獲阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan，右）接見。

中共中央外事辦主任楊潔篪甫結束巴基斯坦、阿拉伯聯合大公國、辛巴威、莫三比克等國的訪問，他在總結這次訪問時，除了分別提到與四國的合作成果外，也強調大陸做為全球經濟增長重要引擎沒有變，「歡迎各國繼續搭乘中國發展的快車」。

楊潔篪接受新華社專訪時，強調會加速推進中巴經濟走廊建設、並與巴基斯坦「重拳打擊一切形式的恐怖主義」，至於辛巴威跟莫三比克，也都提到了「一帶一路」等合作，而對阿拉伯聯合大公國方面，則要推動中國大陸與海合會（海灣阿拉伯國家合作委員會）自貿協定談判早日達成一致。

對於大陸的經濟情況，楊潔篪強調，中國大陸是世界第二大經濟體、第一大貨物貿易國、第二大消費市場，中等收入群體超過4億人，居民儲蓄率、外匯儲備均居全球第一。他並表示，「新形勢下，中國經濟韌性強、潛力足、迴旋餘地廣、長期向好的基本面沒有變，中國作為全球經濟增長重要引擎的地位沒有變，國際社會對中國經濟前景的信心沒有變」，他指出，「中方歡迎各國繼續搭乘中國發展的快車」。

在與發展中國家合作面向上，楊潔篪特別表示，以「金磚+」模式舉辦的「全球發展高層對話會」，邀請了13個新興市場國家和發展中國家領導人出席，共商全球發展大計，會後還提出促進全球發展的32個具體專案，「歡迎各方參與，讓所有新興市場國家和發展中國家都能從金磚合作中受益」。

楊潔篪 新興市場

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