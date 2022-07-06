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印度大規模突擊檢查陸企 vivo：正配合提供資訊
印度近日大規模突擊搜查大陸手機廠vivo等相關廠商，疑與洗錢有關，涉及全印度44地，對此vivo表示，正配合印度相關部門、提供所需資訊，且提到在印度嚴格遵守當地所有法律法規。
據環球時報報導，印度方面兩個月前對另一家陸企小米，以涉嫌違反外匯管理法採取司法行動後，就有政府文件顯示正在調查vivo可能存在的不當財務行為。
報導引述印媒消息指出，最早是由印度中央調查局對vivo展開調查，隨後因涉嫌違反「防止洗錢法」由印度執法局接手調查。
vivo公司5日晚間回應指出，「vivo正在配合印度相關部門，為他們提供所需的所有資訊。作為一家負責任的企業，我們在印度嚴格遵守當地的所有法律法規」。
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