陸封控嚴 亞投行赴阿布達比設點

由北京倡導、以中國大陸為主要出資國的亞洲基礎設施投資銀行（簡稱亞投行）將在阿布達比開設北京之外的首個辦事處。

據華爾街日報報導，這個臨時辦事處把阿布達比作為首選地點之一，最早可能在今年夏天開業。他們稱，除了讓駐地工作人員能夠更容易地旅行，該辦事處或許還可以幫助亞投行擴大全球影響力。

在大陸的國際實體已不得不進行運營調整，以應對中國嚴格的疫情管控政策，亞投行的上述海外擴張是最新跡象。不久前，大陸還要求入境人員接受為期數周的隔離，因此在華國際實體難以吸引海外人才，工作人員也難以進行商務旅行。需要進行調整和適應的不只是來自境外的跨國公司，還有這家得到中國政府支持且頗受重視的多邊銀行。

阿布達比的入境政策目前相對寬鬆，接種了疫苗的人員無需出示核酸檢測陰性結果，也不用接受隔離。

大陸官方在2015年成立了亞投行，作為國際貨幣基金（IMF）和世界銀行等西方支持的多邊貸款機構的一個替代選擇。亞投行行長由一位前中國財政部副部長擔任。中國大陸持有亞投行26.6%的股權，是該行第一大股東，對任何重大決定實際擁有否決權；亞投行的重要決議需要75%的絕對多數支持票才能獲得通過。

自成立以來，亞投行已經批准了近360億美元的貸款，為33個經濟體的181個項目提供資金，這些項目涉及擴大印度清奈的地鐵系統、在烏茲別克建造聯合循環燃氣輪機廠等。亞投行現有105個成員。

報導引述亞投行發言人Bob Pickard在電郵中說，亞投行還可能尋求董事會批准再開設六個辦事處。知情人士透露，由於疫情爆發後中國在2020年基本上關閉了邊境，亞投行駐北京的員工難以到國外檢查項目或收集新的潛在投資信息。