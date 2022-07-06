甩疫情陰霾 物流業景氣回升

中國物流與採購聯合會4日發布數據顯示，6月中國大陸物流業景氣指數為52.1%，較上月回升2.8個百分點，顯示出隨著穩經濟政策持續發力和大陸疫情防控形勢好轉，市場供需兩端業務活動趨於活躍。

中新社報導，從分項指數上看，12個分項指數均有不同程度回升，其中業務總量指數、新訂單指數、庫存周轉次數指數、設備利用率指數和從業人員指數回升幅度明顯。從區域看，東中西部地區較上月均有回升。從企業規模看，大中型物流企業穩定在景氣區間，小微型物流企業回升動力不足。

在工業物流和消費物流需求整體向好帶動下，6月物流活躍度繼續提升，業務總量指數為52.1%，環比提高2.8個百分點。分行業來看，公路運輸、倉儲、郵政快遞業務量指數顯著回升，其中郵政快遞業務量指數達到60%以上高景氣區間。同期，設備利用率指數50.4%，環比回升2.1個百分點，顯示出隨著復工復產加快，物流需求增多，物流設備利用率有所提升。

6月，新訂單指數為53.3%，較上月回升4.5個百分點，連續兩個月回升。顯示出物流需求逐步回升，物流訂單增加，其中快遞快運業新訂單指數回升幅度明顯。

分析認為，6月物流景氣指數顯示大陸物流活躍度繼續提升，物流需求和供給能力穩步改善。後期隨著需求釋放，生產加快，物流行業整體水平將恢復至較活躍水平。但物流業回升過程的穩定性和連續性仍需關注。