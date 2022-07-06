陸車購稅減半滿月 百萬人受惠

自6月1日起，中國大陸實施部分乘用車減半徵收車購稅政策已經滿月。大陸國家稅務總局公布的最新數據顯示，新政實施首月，大陸共減徵車購稅71億元（人民幣，下同），減徵車輛109.7萬輛。從排氣量來看，1.6升及以下排量乘用車減徵稅款34億元，占比約48%；1.6升至2.0升排量乘用車減徵稅款37億元，占比約52%。

中新社報導，車輛購置稅是對中國大陸境內購置應稅車輛的單位和個人，在購置環節一次性徵收的一種稅，專款專用於交通基礎設施建設。數據顯示，截至2021年底，中國大陸公路總里程528.07萬公里，其中高速公路通車里程以16.91萬公里穩居世界之首。其中，離不開車購稅發揮的重要作用。

除具有稅收的共同特點外，車購稅還具有自身特點：徵收範圍單一，以購置的特定車輛為課稅對象；徵收環節單一，在購置環節實行一次課徵制；稅率單一，只確定一個統一比例稅率徵收，計徵簡便；徵收方法單一，根據購置車輛的計稅價格實行從價計徵，價高者多徵稅，價低者少徵稅。

大陸國家稅務總局稅收科研所副所長李平介紹，車購稅所徵收的稅款具有專門用途，專款專用於交通基礎設施建設。它向中西部地區傾斜，對於實施脫貧攻堅、鄉村振興、區域協調發展等重大戰略，推動區域和城鄉之間的協調發展和生產要素的自由流動也具有積極作用。

大陸交通運輸部數據顯示，十三五期間，大陸累計對貧困地區投入車購稅資金超9500億元，占全部車購稅的68%。車購稅所籌集的稅款服務於交通基礎設施建設，有利於改善交通狀況，有利於民眾生產生活。近年多次發布的車購稅優惠政策，又在促進消費、提振市場方面產生了重要作用。

今年一段時間以來，受疫情等多重因素衝擊，中國大陸汽車消費遇冷。大陸國務院部署穩經濟一籃子措施，提出階段性減徵部分乘用車車購稅600億元。5月31日，大陸財政部、稅務總局發布公告，對購置日期在2022年6月1日至2022年12月31日期間內且單車價格（不含增值稅）不超過30萬元的2.0升及以下排量乘用車，減半徵收車購稅。

汽車購入者隨即受益。6月1日，遼寧營口顔姓購車者說，因為減徵政策，節省了近1萬元。汽車銷售商同樣受益。6月26日，四川成都一家汽車銷售店的銷售負責人張竹君說：「我們門店銷售的品牌車型絕大多數都在車購稅減半徵收政策範圍內，之前一直觀望的客戶，現在聯繫我準備買車。這個月來店裡看車的客戶比上個月多出了五六成，成交量也很可觀。」