成渝跨境運輸平台 川渝兩地同步首發

數輛滿載機電設備、摩托車零件的跨境公路班車4日從重慶南彭保稅物流中心（B型）和四川天府新區成都片區保稅物流中心（B型）同時出發，將通過公路運輸發往俄羅斯、越南、寮國等國家。此次發車標誌著跨境公路班車聯盟（成渝跨境運輸平台）在川渝兩地同步首發。

中新社報導，據介紹，跨境公路班車聯盟（成渝跨境運輸平台）由重慶市巴南區人民政府與四川天府新區管理委員會共同負責，重慶公運東盟國際物流有限公司與四川港投國際公路運輸有限公司具體運營，將有效整合川渝兩地跨境運輸上下游資源及海外跨境公路運輸資源，助力川渝地區口岸物流體系建設。

重慶公運東盟國際物流有限公司總經理曾意說，重慶跨境公路班車已開通10條幹線運輸線路，在新加坡、泰國、越南等國家一、二線城市設立海外分撥倉和物流節點30餘個，實現中南半島跨境公路運輸全覆蓋，構建起以跨境公路運輸為主，公鐵（與中歐班列銜接）與陸海（與欽州港銜接）為輔的多式聯運國際物流體系，形成去程以核心原材料、家用消費品為主，返程以資源型消費品、紡織服飾為主的雙向貿易物流態勢。

據悉，下一步，川渝兩地將依託跨境公路班車聯盟（成渝跨境運輸平台）持續推進西向歐洲（中亞）TIR（即《國際公路運輸公約》車輛批准證明書）、南向東協國家GMS（即大湄公河次區域行車許可證）跨境公路運輸，進一步提升西部陸海新通道主要物流節點對接能力，帶動成渝乃至中國大陸西部省分經貿往來，推動外貿產業發展。

當天，為進一步促進川渝口岸和物流高質量發展，多項成渝地區雙城經濟圈口岸物流體系合作共建協議在重慶集中簽約。其中，重慶市巴南區人民政府與四川天府新區管理委員會簽訂《國際物流樞紐建設戰略合作協議》。