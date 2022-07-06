救房市 廣東中山祭出「限跌令」

為穩定房地產市場，大陸各地積極鬆綁早前推出的各項房地產調控政策，廣東中山更祭出「限跌令」，明定商品住房銷售價格一經申報，每次調整間隔時間不少於三個月，每次調降幅度不得超過上次銷售價格的5%，實際銷售價格上下浮動幅度不得超過申報價格的15%。

大陸網友形容，這等於是對房市設下跌停板限制，但最終可能只能維持「有價無市」的虛假繁榮。

中山市住房和城鄉建設局、中山市發展和改革局4日連袂發布「關於進一步優化新建商品住房銷售價格申報工作的通知」。

根據這份「通知」，中山市新建商品住房銷售價格申報工作分為「首次申報」和「價格調整」兩類。開發商應在辦理商品住房預售許可或辦理不動產首次登記申請時，進行首次銷售價格申報，並通過交易平台辦理商品住房的銷售價格申報調整。

「通知」規定，開發商進行首次銷售價格申報或銷售價格申報調整時，每套商品住房申報價格不得高於各鎮街最高申報價格，最低不得低於各鎮街最低申報價格。

各鎮街最高/最低申報價格由市住房城鄉建設局核定，如需調整最高申報價格，開發商需向市住房城鄉建設局提交申請及有關佐證材料，由市住房城鄉建設局進行審核，並按實際情況調整。

商品住房銷售價格一經申報，每次調整的間隔時間不少於三個月，如需調低申報價格的，每次調降幅度不得超過上次銷售價格的5%。

根據大陸房地產大數據應用服務商「克而瑞」公布的數據，今年5月，中山市商品住宅成交面積約29.54萬平方米，年比減少31.3%，月比微降1.4％；5月網簽均價為每平方米人民幣1萬3,425元，年比下跌8.2%，月比微降2.9%。