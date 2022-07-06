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東方風電 110公尺級葉片下線
由東方風電自主研製、擁有完全自主知識產權的B1085A型葉片，近日順利下線。該葉片單支長度108.5公尺，是東方風電針對海上中低風速區域研製的一款110公尺級風電葉片。
B1085A型號葉片功率等級涵蓋9－10MW，是東方風電全新開發的一款風電葉片。該葉片採用東方風電自主研製的先進翼型族，基於彎扭耦合技術，實現氣動－結構－載荷相互耦合尋優，保障整機性能與載荷的最佳平衡，應用高模量、高強度材料，實現葉片重量與載荷的最佳匹配。該葉片發電效率高、成本低、可靠性高，將有力促進度電成本降低。
東方風電總部位於四川省德陽市，是大陸著名的風力發電設備製造企業。B1085A型葉片的成功下線，彰顯了東方風電在110公尺級風電葉片研發製造領域的綜合實力，為後續更長、功率等級更大葉片的研製，積累了寶貴經驗。同時，進一步豐富了東方風電葉片產品序列，將有力提升產品競爭力，助推海上風電高品質發展。
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