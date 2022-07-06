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廣州港集團 增13條外貿航線

聯合報／ 大陸新聞中心／綜合報導

廣州港集團4日發布消息稱，今年上半年（1月至6月），廣州港南沙港區實現外貿航線、外貿集裝箱量雙增長。

中新社報導，今年上半年，廣州港集團延伸港口物流鏈，加密外貿班輪航線。據統計，1月至6月，該集團淨增外貿班輪航線13條，帶動外貿集裝箱吞吐量同比增長9.5%，其中，南沙港區外貿集裝箱吞吐量同比增長16.5%。

廣州港股份有限公司生產業務部集裝箱運營中心總監朱嘉明稱，從上半年看，外貿企業對往來RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）成員國的航線需求明顯增加，上半年淨增的13條航線有11條是RCEP航線。

據介紹，廣州港集團緊抓RCEP機遇，推動船公司在南沙新增航線和運力，為腹地企業提供更多航線產品選擇，並發揮廣州港駐海外的辦事處營銷效能，拓展地中海航線MED、美國東岸直航航線AEC等歐美遠洋航線陸續掛靠南沙港區。

截至今年6月底，廣州港集團共有集裝箱班輪航線199條，其中外貿航線154條；南沙港區已開闢180條班輪航線，其中148條外貿航線。

與此同時，以南沙國際物流中心南區投產運營為契機，廣州港集團拓展水果和凍品進出口業務，成功操作「智利車厘子（櫻桃）快船」、「東南亞進口水果快線」，今年1月至5月南沙港區完成進口水果量同比去年增長8倍。

此外，廣州港集團發揮南沙國際物流中心北區倉庫對跨境電商、國際集拼貨源的引導集聚作用，吸引大型第三方物流商進駐，以貨源促進歐美航線加掛南沙港區。

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