小米證實 開始在越南生產手機

日經中文網報導，大陸智慧手機品牌小米，已經開始在越南生產智慧手機，由A股上市公司光弘科技代工工廠生產，除了越南之外，還將向馬來西亞和泰國等東南亞地區出口。

成都商報旗下新媒體「紅星新聞」報導，小米集團證實這項消息，並表示越南只是公司在東南亞的產品布局，並非整個生產鏈遷往越南。

相關人士指出，小米在海外的所有工廠都是合作夥伴營運的，小米沒有經營權也沒有所有權，印度是富士康和比亞迪，香港是光弘科技。

越南以人口增長和經濟增長為優勢，將迎來需求增加，小米希望在增長市場建立立足點，以追趕銷售市占排在首位的南韓三星電子。

多家當地媒體報導，小米將生産委託給光弘科技（DBG），工廠整體的佔地面積約為20萬平方公尺，而投資額約為8,000萬美元，除了智慧手機之外，還將生産數據傳輸設備和電路基板等各種零部件。

小米先前主要在大陸和印度生産智慧手機，不過2020年新冠疫情在全球流行以後，供應鏈出現混亂，對銷售造成巨大影響，為了分散生産基地，決定在容易從大陸轉移的越南北部進行生産。

三星於2009年進駐越南，在北部的2座工廠雇用約10萬名員工，承擔該公司的全球智慧手機生産的約5成。而光弘科技的工廠和三星的工廠位於同一個工業園區。

行業相關人士表示，即使是起步晚的智慧手機企業，「也能從生産成本低於大陸的越南採購零部件，有助於降低成本」，透過擁有約1億人口的越南，啟動智慧手機生産，將推動品牌形象的提升。

走訪位於越南首都河內市的銷售代理店，發現設置了小米專用的智慧手機銷售櫃台。平均價位為600萬到800萬越南盾（約合人民幣1,800到2,400元），價格最低的機型為249萬越南盾（約合人民幣800元）。

負責人表示，小米最近的機型，與三星等競爭機型功能差異很小，且便宜所以受到歡迎。

居住在河內市的汽車司機艾因，1年前使用美國蘋果的iPhone手機，不過他表示由於大陸製造的智慧手機的品質不斷提高，「因此在購買新手機時選擇了小米」。

英國市場調查公司Canalys統計顯示，在越南的智慧手機市場，小米的市佔率前3月僅次於三星34%，達到22%，首次躍居第2位。小米越南公司的總經理表示，將在加強與銷售代理商關係的同時，「向更多消費者銷售自身産品」。

在電子産品領域，還有其他企業將生産轉移至越南，蘋果正在討論將平板電腦iPad的生産從大陸轉移至越南，該公司無線耳機「AirPods」自2020年起全面啟動越南生産。

蘋果一直在大陸工廠生産以iPhone為代表的大部分産品，不過自從上海日前實施長達2個月封控後，讓蘋果警覺有必要分散生産基地，而對越南來説，這將成為吸引智慧手機企業和相關産業的良機。