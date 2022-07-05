聽新聞
test
0:00 / 0:00
三星顯示QD-OLED面板良率 已達85%
圖源：BusinessKorea
集微網消息，Samsung Display（三星顯示）將基於量子點(QD)的有機發光二極管(OLED)面板良率提高到了85%。
據韓媒BusinessKorea報道，三星顯示社長Choi Joo-sun日前表示，公司的大型面板部門在QD-OLED面板生產中實現了85%的良率，去年11月這一數字僅為50%。
據悉，索尼和戴爾分別推出了配備三星顯示QD-OLED面板的電眡和遊戯顯示器，三星電子還在北美和歐洲市場推出了QD-OLED電眡。
另外，Choi Joo-sun透露，三星顯示今年上半年中小尺寸面板銷量也創歷史新高，同比增長10%。該報道指出，今年上半年，通貨膨脹導致智能手機需求有所減少，但三星顯示憑借折曡式手機的銷售增長，在中小板市場上表現出色。
市調機搆Omdia的數據顯示，三星顯示在2022年第一季度可折曡OLED面板市場的佔有率為85.9%，在中小規模OLED面板市場的佔有率為64.5%。
（校對/lauryn）
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言